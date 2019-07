IKKE PERLEVENNER: Selv om Gareth Bale (til høyre) nærmest på egen hånd avgjorde finalen mot Liverpool i 2018 og sikret Real Madrids tredje strake Champions League-trofé, er han ikke ønsket av trener Zinédine Zidane. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Veland om Bale-situasjonen: – Veldig spesiell, på grensen til unik

Gareth Bale vil selv bli, Zinédine Zidane vil selge og waliserens fremtid er i det blå. Et stort paradoks, sier La Liga-ekspert Petter Veland.

– Det er et stort paradoks å skulle kvitte seg med en spiller som har bidratt så mye til den mest suksessrike perioden til Real Madrid i moderne historie. Men så har du også det at han var verdens dyreste fotballspiller da han kom, og han har hatt skadeproblemer som ikke ligner grisen (mer enn 50 skader på seks år), analyserer TV-profilen Petter Veland.

Gareth Bale er ifølge BBC utelatt fra Real Madrid-troppen til tyske Audi Cup etter eget ønske. Waliseren virket lenge nær en overgang til kinesisk fotball og Jiangsu Suning, men den spanske storklubben skal ha blokkert overgangen.

Årsaken skal være at Real Madrid-president Florentino Pérez ønsket en overgangssum for spilleren de kjøpte for verdensrekordsettende 900 millioner kroner i 2013.

– Det er et veldig uoversiktlig bilde. Alle er enige om det grunnleggende: Zidane ser ikke på Bale som en spiller han har bruk for, og at Bale ønsker å bli i Real Madrid er klinkende klart. Nå virker Real Madrid inneforstått med at ingen vil være i nærheten av å betale prisantydningen, men de føler at de må få noe for ham, tror Veland.

Bale var svært utslagsgivende både da han scoret ledermålet i ekstraomgangene mot Atlético Madrid og stod for to av minneverdige mål - av forskjellige årsaker - i Champions League-finalen mot Liverpool i 2018. Til tross for det er han ikke elsket av sine egne supportere.

– Forholdet mellom Bale og Real Madrid-fansen er forbi «point of no return». Hvis han blir værende, så er det vanskelig å se for seg at det blir et kjærlighetsforhold om han skulle bli. Situasjonen er veldig spesiell, på grensen til unik. Det er et veldig tosidig forhold, med nok av både rosenrøde historier og mørke kapitler, sier Veland.

Waliseren har fått kritikk for å spille golf i stedet for å delta på det sosiale og for å ikke ha lært seg spansk på seks år i klubben. Han har blitt møtt med jevnlige pipekonserter foran egne fans, og Veland tror ikke det blir noe bedre om han skulle bli i klubben.

Likevel:

– Akkurat nå virker det mest sannsynlig at han blir i Real Madrid. Jeg ser egentlig kun to andre alternativer, begge i England: Manchester United, fordi de kan betale lønnen, og Tottenham, som har en relasjon til spilleren. I tillegg har begge spillere som Real Madrid vil ha, i Paul Pogba og Christian Eriksen.

Publisert: 29.07.19 kl. 21:31