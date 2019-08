Kristiansund-keeper etter superkampene: – Jeg vil til en større liga

Etter å ha storspilt mot Manchester United forrige uke, for så å levere to kandidater til årets redning i samme kamp på søndag, er Sean McDermott (26) helt tydelig: Eliteserien er ikke et sted han skal bli værende på sikt.

Nå nettopp

– Ja, det vil jeg, svarer McDermott uten å nøle når VG spør ham om han ser for seg å skifte beite fra Kristiansund i fremtiden.

På tross av sin klingende sørlandsdialekt, har irskfødte McDermott vært med i flere A-landslagstropper for Irland, hittil uten å få spilletid. Men han har ambisjoner.

– Jeg vil være Irlands førstekeeper. Da må jeg spille i en større liga enn den norske, sier han.

Får han én offisiell kamp for det irske landslaget, er han tapt for Norge. Det på tross av at han selv i 2017 sa at han gjerne kunne spilt for det norske landslaget.

Kristiansund-keeperen leverte en strålende sesong mellom stengene i 2018, og endte opp med å signere med romanske Dinamo Bucuresti i januar 2019 etter at kontrakten hans med Kristiansund hadde gått ut. Men der gikk ikke ting som planlagt: Bare seks uker ut i utenlandsoppholdet ble kontrakten med klubben innstilt, og keeperen vendte hjem til gamleklubben igjen.

Det er Kristiansund-trener Christian Michelsen veldig glad for.

– Han er den mest undervurderte keeperen i Norge. Jeg ville ikke byttet ham mot noen andre i denne ligaen, sier Michelsen til VG etter at McDermott med to praktredninger har hindret at Kristiansund ble stående igjen med 0 poeng borte mot Vålerenga.

Uken før leverte keeperen også varene mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United:

Men selv om McDermott ikke legger skjul på at han har utenlandsambisjoner, forteller han at han ikke har hastverk.

– Jeg stresser ikke med det. Jeg jobber hardt på trening i Kristiansund, så tar jeg stilling til det hvis det kommer, sier keeperen, før han retter på seg selv umiddelbart etterpå:

– Nei, når det kommer.

Publisert: 06.08.19 kl. 14:08

