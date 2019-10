GIR SEG: Frode Kippe løftet NM-pokalen etter cupfinaleseieren i 2017. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kippe legger opp: – En superlegende

Frode Kippe (41) avslutter spillerkarrieren etter 20 sesonger i Lillestrøm. Det får VG bekreftet fra informert hold.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Bortsett fra 3,5 år i Liverpool og Stoke fra 1999 til 2002, har Kolbotn-karen tilbrakt hele seniorkarrieren i Lillestrøm.

I forrige runde spilte Kippe sin 440. eliteseriekamp for romerikingene, noe som er flest i Lillestrøms historie. Bare to mann har flere opptredener på Norges øverste nivå. LSK-debuten kom for over 22 år siden, i 1997.

Klubben har innkalt til pressekonferanse klokken 13.00. Tidligere lagkamerat Torgeir Bjarmann (51), som selv har over 300 kamper for Lillestrøm, er full av beundring for Kippe.

– Det er ikke vanskelig å gi ros til Frode. Han kom som unggutt da jeg spilte selv. Alle superlativene er vel brukt opp. Han er en fantastisk representant for LSK. Han har vært ekstremt viktig i perioder hvor klubben har slitt litt. Han har vært en bauta, et holdepunkt. Det er egentlig vanskelig å forklare. Han er denne generasjonens superlegende, sier Bjarmann til VG.

I LIVERPOOL: Kippe fikk to ligacupkamper for Merseyside-klubben. Foto: Rolf Jarle Ødegaard, VG

Et forbilde

Kippe har mottatt en rekke utmerkelser i løpet av sin lange karriere. I 2007 fikk stopperen «Kniksensprisen» som årets forsvarsspiller i Eliteserien.

Kanskje enda gjevere var MOT-prisen seks år senere. Da ble Kippe stemt frem av de andre eliteseriespillerne for å være et forbilde som viste respekt overfor både lagkamerater og motstandere.

41-åringen har også åtte landskamper for Norge. Tidligere LSK-sportssjef Jan Åge Fjørtoft setter ord på hva Kippe har betydd for klubben.

– Han er en spiller som er symbolet på hva LSK skal være, som er villig til å gi alt for den stolte, svarte og gule drakten. Jeg hadde gleden av å jobbe med Frode i mange år. Han er en person som du vil ha med deg i alle kriger, men som samtidig er en en god person som skaper hygge rundt seg, sier Fjørtoft til VG.

Denne sesongen har han også trøkket skikkelig til på LSK-trening:

LSK-bauta

Etter sesongen vil Kippe fortsette i Lillestrøm, men i en ny rolle. Ifølge RB blir Kippe klubbens nye toppspillerutvikler.

– Det er veldig fint at klubben har en stilling klar. Det har ligget i kortene at de skulle finne en jobb som passet ham. Det har vært snakk om det de siste 10 årene. Nå skjer det. Det er veldig fint at de finner plass til Frode, slik at man kan bruke av erfaringene hans. Samtidig får han muligheten til å utvikle seg som trener, sier Bjarmann.

VG følger pressekonferansen fra klokken 13.00.

