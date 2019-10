VIF-PRODUKT: Ronny Deila gir litt kjærlighet til Aron Dønnum (21), spilleren som kom til Vålerenga fra Eidsvold Turn som 15-åring i 2013. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Deila svarer på Oslo-kritikken mot VIF: – Helt håpløst

Trener Ronny Deila (44) føler ikke Vålerenga har dårlig rykte blant unge fotballspillere fra Oslo i dag. Han tror nesten alle talenter må innom andre klubber før de kan returnere som «skikket» for Vålerenga.

VG brakte torsdag en artikkel der blant annet Molde-toppscorer Ohi Omoijuanfo og landslagsbacken Haitam Aleesami (begge fra Holmlia) rettet kritikk for Oslo-klubbens spillerrekruttering i hovedstaden de siste årene.

Ohi mente Vålerenga har «sendt bort kvalitetsspillere», mens flere Oslo-gutter i Eliteserien og på A-landslaget hevdet Vålerenga hadde dårlig rykte blant spillere.

Odd-vingen Moussa Njie gikk lengst. Den tidligere VIF-spilleren, som brøt med klubben etter en disiplinærsak, sa at de fleste «nesten ender opp med å hate Vålerenga».

– Jeg kan ikke uttale meg om hva som skjedde før. Men vi opplever ikke å ha dårlig rykte i det hele tatt. Det er mulig dette var i generasjonene til disse spillerne, som er rundt 25 til 30 år. Jeg tror ikke du får samme svar fra 22 år og nedover. Det er noe vi har snudd, sier Ronny Deila til VG.

– Jeg opplever ikke at vi har problemer med å få tak i talenter. Tror ikke vi har fått nei fra et talent. Og vi har hatt spillere i systemet som allerede har reist til utlandet, fortsetter Deila og nevner Odin Thiago Holm (16) som ferskt eksempel på en spiller klubben signerte i kamp med andre.

Vålerenga-treneren ble ryggoperert for prolaps i forrige uke, men har vært på jobb hele denne uken og garanterer at han er mye bedre nå enn før inngrepet.

Nå trenger han en snuoperasjon i tillegg – som kan starte lørdag kveld når han laget fra benken mot Stabæk i jakt på den første seieren siden 5. juli.

Men før avspark sender Deila en bredsidepasning mot klubbens Oslo-kritikere.

– Vi er veldig stolte av at Lars Olden Larsen gjør det bra i KFUM, og det samme med Castro i Aalesund. Men det er helt håpløst at vi får kritikk for at de gjør det bra andre steder. Da vi ikke fant de gode nok for A-troppen, fikk de gå gratis til KFUM og Kongsvinger (Niklas Castro). Kan de bli gode nok til å komme tilbake, er det fantastisk for Vålerenga. Det kan vi ikke få kritikk for, insisterer Deila.

– Da må dere betale for å hente tilbake spillere dere ga bort?

– Men Castro og Lars Larsen hadde ikke kommet seg noe sted om vi hadde tatt betalt. Da hadde ingen kjøpt dem. Vi kunne ikke gi dem et godt nok tilbud, og når vi ikke får gjort det, må vi la dem gå. Vi sikret videresalgsprosenter og førsterett på tilbakekjøp (gjelder ikke for Castro etter at han signerte for Aalesund).

– Du får ikke frem alle sammen. Vi kan ikke ta opp alle. Det viktigste er at de går fra Vålerenga og føler seg behandlet på en bra måte. Vi vil ingenting annet enn at de skal ta nye steg og eventuelt komme tilbake til Vålerenga og prestere for oss.

Tror nesten alle må «luftes»

Deila anslår at 80-90 prosent av alle talenter må ut på en rundreise før de blir gode nok. Med at standardene er annerledes i Vålerenga enn Kristiansund, som Deila benyttet som eksempel da han uttalte seg til Nettavisen, mener han at de største klubbene alltid har mer press.

– Og det krever en viss voksenhet, at en spiller tåler det trøkket. Det er bare de færreste 18-åringene som er gode nok for Vålerenga. Ghayas Zahid (i dag i Panathinaikos) måtte på lån, det samme med (Aron) Dønnum, beskriver VIF-sjefen.

Klubben kom best ut av alle i Eliteserien da Norsk Toppfotball presenterte akademiklassifiseringen tidligere i høst. Ifølge Deila har to-tre spillere fra Oslo kommet årlig inn i A-lagstroppen under hans regime på Oslo Øst siden 2017. Han navngir blant annet U21-landslagskeeper Kristoffer Klaesson, Felix Horn Myhre (35 kamper i Eliteserien), Christian Borchgrevink (11 eliteseriekamper) og brødrene Sakarias og Oskar Opsahl.

– Vanskelighetsgraden og balansen går på det å ha resultater og samtidig være en utviklingsklubb. Hvor mange kan du ha på laget samtidig som du skal kjempe om medalje? Det er noe vi må gå en runde på. Vi er litt fugl og fisk akkurat nå, og må bli mer tydeligere, innrømmer Ronny Deila.

PS! Vålerenga har speiderrapporter på nesten 3000 spillere de siste 22 månedene. Ifølge sportssjef Jørgen Ingebrigtsen er omtrent 50 prosent av disse fra «Stor-Oslo», regionen Vålerenga sikter seg inn mot.

