Klopp reagerte på Solskjær-spørsmål: – Tror du virkelig du kan fly over fra Norge og spørre om det?

LIVERPOOL (VG) Jürgen Klopp (52) hadde en lignende start som Ole Gunnar Solskjær (46) i Premier League, men nekter å gi nordmannen råd om hvordan man kommer seg ut av vanskelighetene.

– Jeg aner ikke hva hans posisjon er. Det er ikke viktig hva dere skriver eller noe som helst, det er mye viktigere hva ledelsen i klubben sier til ham, hva Ed Woodward sier til ham, hva Glazer-familien sier til ham. Jeg aner ikke. Jeg har ikke en mening om det, sier Klopp til VG.

Hans Liverpool leder ligaen med full pott før møtet med Manchester United, som ligger på 12. plass. Det innebærer mange negative skriverier om Solskjærs jobb.

Skrur man tiden fire år tilbake, kan man imidlertid se at Klopp ikke fikk noen bedre start enn nordmannen da han tok over Liverpool: Klopp tok 47 poeng på sine 29 første kamper i Premier League, mens Solskjær har tatt 49 poeng på like mange seriekamper.

– Jeg skulle ønske alle managere i verden fikk så mye tid som mulig til å få frem sine ideer og sånne ting, men du kan aldri sammenligne våre situasjoner. Manchester United er en enorm klubb. Ingen er klare for å vente på suksess, sier Klopp, som minner om at han selv hadde mange kritikere etter den svake starten i Premier League.

– Alle folkene i dette rommet hadde nok ikke vært helt enige om at jeg var den perfekte manageren for Liverpool. Det er sånn situasjonen vår er. Vi må leve med det, han må leve med det. Det ville vært ille hvis de tvilte på ham internt, men så lenge det bare er internt, er det ikke viktig, sier han.

Når en reporter fra Dagbladet spør tyskeren om han har noen råd til Solskjær, bryter Klopp ut i sin karakteristiske latter:

– Hahahaha! Tror du virkelig du kan fly over fra Norge og spørre om det? Wow.

– Han trenger ikke det. Kom igjen. Han har vært i klubben i 10–15 år totalt. Han vet alt om det. Han har erfaring som manager i fotball. Han vet hva han trenger å gjøre. Det må bare fungere. Sånn er det for oss alle. Det er derfor så mange managere får sparken på et tidspunkt, fordi noen internt mister tålmodigheten. Da må man gå, sier Klopp videre.

Han tror imidlertid ikke at det er noen fare for at Solskjær lider den skjebnen med det første.

– Fra mitt synspunkt ser det ut som han sitter trygt der. De visste alle at det kom til å bli en vanskelig jobb.

– Jeg tror ikke dere trenger å bekymre dere for Ole. Han er i en god posisjon, sier Klopp, som legger til at han har planer om å sørge for at nordmannen ikke får seg en opptur mot Liverpool på Old Trafford søndag ettermiddag, der selveste Kong Harald vil være blant tilskuerne på VIP-tribunen.

