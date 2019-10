LEDER FOR VIKING-SUKSESSEN: Bjarne Berntsen er både sportssjef og hovedtrener i Viking. Foto: Joachim Baardsen/VG

Viking-Berntsens utrolige karriere: – Cruyff skrek til meg

STAVANGER (VG) Han har blitt kjeftet på av Barcelona-ikonet Johan Cruyff og vunnet mot England som norsk landslagsspiller. Nå er Bjarne Berntsen (62) i ferd med å ta Viking ut i Europa etter å ha gjenreist klubben på halvannet år.

Eventyrfilmen «Den utrolige reisen» kom ut i 1993.

26 år senere er tittelen passende også for forvandlingen Viking har hatt under Bjarne Berntsen. Etter at siddisene rykket ned til Obos-ligaen vinteren 2017, var bekymringen stor for hvordan det ville gå med den tradisjonsrike Stavanger-klubben.

Økonomien var skral, spillerstallen var preget av store utskiftninger og hovedtrener Ian Burchnall hadde fått sparken. Samtidig hadde Berntsen to av de tyngste vervene du kan ha i Fotball-Norge, som visepresident i Norges Fotballforbund (NFF) og styreleder i Norsk Toppfotball (NTF).

– Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle bli trener igjen. I min alder er det spesielt å gå tilbake til en hverdag hvor du aldri har fri. Jeg måtte tenke nøye over familiedelen, forteller 62-åringen til VG.

Sportssjef og trener

Det er tirsdag morgen i Stavanger. Vi sitter på en tom pressetribune på SR-Bank Arena og ser utover dagens Viking-trening, mens vi prater. Kvelden i forveien har Berntsens gutter banket Mjøndalen 4–1 i en glitrende snuoperasjon.

Nå er det restitusjon for dem som spilte, mens de som var på benken instrueres av assistentene Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Berntsen takket ikke bare ja til å returnere som Viking-trener før forrige sesong. Han tok også jobben som sportssjef.

– Jeg bruker mer tid som sportssjef enn som trener, men jeg er veldig aktiv på feltet når vi kjører laget som helhet. Jeg leder stort sett alltid øktene når det er forberedelse inn mot kamp. Da er det én stemme, for å være tydelig. Ellers griper jeg jo inn når jeg vil på trening, men ikke i tide og utide, forteller Berntsen.

TRENERTRIO: Bjarte Lunde Aarsheim, Bjarne Berntsen og Morten Jensen jobber sammen i Viking. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Det første møtet

Lengden på vervene i NFF og NTF varte til mars i fjor. Berntsen hadde allerede bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg da Viking-jobben ble ledig. Etter å ha kommet frem til at det ville være mulig med tanke på familien, kjente mannen med 33 A-landskamper for Norge at oppgaven med å forsøke å gjenreise Viking trigget ham.

Derfor takket han også ja til å bli klubbens sportslige overhode. Samtidig innlemmet Berntsen en annen Viking-legende, Bjarte Lunde Aarsheim, og den lokale trenerspiren Morten Jensen i teamet sitt.

Sammen med de øvrige medlemmene av støtteapparatet satte de seg ned for å legge planen som skulle presenteres for Vikings spillergruppe i fjor vinter.

– Jeg var veldig spent på det første møtet med spillerne. Jeg visste at det betydde veldig mye å treffe fra begynnelsen av. Vi forberedte oss vanvittig godt. Vi brukte masse tid sammen før vi møtte gruppen for første gang, forteller Berntsen.

– Hva så dere på som det viktigste i det møtet?

– Vi måtte selge inn konseptet vårt, og vi måtte gjøre det så fort som mulig. For det var en spillergruppe som var fullstendig ribbet for selvtillit etter en sesong der alt hadde gått mot dem.

SAMMENSVEISET GJENG: Berntsen jublet for seier mot Mjøndalen sist mandag sammen med støtteapparatet. Foto: Jan Kåre Ness/Scanpix

Tok grep

Berntsen mener det er avgjørende å være tydelig på hva du ønsker som trener. Etter å ha analysert troppen tok han også det som var et overraskende valg for mange. Viking hadde tradisjon for å være et 4–4–2-lag, men Sandnes-mannen gikk bort fra den vante formasjonen. I stedet ble planene lagt for 4–3–3.

Det skyldtes i hovedsak at Berntsen hadde identifisert flere offensive typer i indreløper- og kantposisjonene som han mente ville bli best utnyttet i det systemet.

Da Vikings nye støtteapparat stilte seg opp foran spillergruppen, presenterte de i tillegg en treningsstruktur hvor kravene til hardt arbeid var store. Blant annet ble fri på tirsdager etter søndagskamper fjernet og intensiteten på øktene ble hevet betraktelig.

– Det er teamarbeid på det høyeste nivå. Den moderne fotballen er ikke noe «one-man-show». Noe av det viktigste vi har, er morgenmøtet klokken åtte hver dag. Da snakker vi om gårsdagen, gjør eventuelle justeringer og planlegger alt i detalj, forteller Berntsen om samtalene med samtlige medlemmer av Vikings sportslige A-lagsapparat.

Alt analyseres

Blant dem er fysioterapeut Halvard Øen Grova. Han er også fysisk trener og har ansvaret for analyseverktøyet som måler belastningen Viking-spillerne utsettes for.

Tilbakemeldingene fra Grova er med på å styre hvor hardt Berntsen kjører mannskapet. Utgangspunktet er at treningsukene alltid skal være tøffest mulig, før intensiteten senkes inn mot kamp for å bringe frem overskudd hos spillerne.

– Jeg føler vi har en spillergruppe som er innforstått med at vi må jobbe knallhardt hver eneste dag, hver eneste uke. Som et eksempel: Når det er landslagsopphold, har vi veldig få dager fri og vi trener steinhardt, sier Berntsen, før han roser gutta sine.

– Vi har veldig mange spillere med spennende ferdigheter. Det er jo for eksempel ikke mange venstrekanter i Norge som har de egenskapene Zlatko Tripic har én mot én. Vi føler at vi har klart å bygge en sterk spillertropp. Den er jevn, og det er stor konkurranse.

HISTORISKE SCNENER: Zlatko Tripic og resten av Viking-mannskapet ble hyllet av Stavanger-publikumet etter fjorårets opprykk. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Stemplet som dinosaur

Spillergruppen Berntsen snakker om løftet Viking opp fra Obos-ligaen forrige sesong. I år har nevnte Tripic, Kristian Thorstvedt (20), Ylldren Ibrahimaj (23) og de andre spillerne fortsatt fremgangen.

Foreløpig er resultatet 5. plass i Eliteserien og en kommende semifinale mot Ranheim i cupen. Det var det få, om noen, som hadde tro på for snaut to år siden. Før Berntsens inntreden sto klubben tilsynelatende i fare for å gå i sportslig oppløsning. Økonomisk var det heller ikke særlig med midler til å sette sammen det som nå er en av landets mest spennende spillergrupper.

– Det handlet stort sett om å finne spillere som ikke kostet noe. Det var forutsetningene, sier Berntsen.

NFF-TOPP: Bjarne Berntsen har en fortid som visepresident i Norges Fotballforbund. Her er han sammen med tidligere UEFA-president Michel Platini under U21-EM i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Da det ble kjent at den tidligere NFF-toppen skulle gjøre comeback som Vking-trener, ble han stemplet som en dinosaur av Christian Gauseth. Eurosport-eksperten mente Berntsen var utdatert fotballmessig. Det han nok ikke visste, var at Sandnes-karen trolig hadde bedre oversikt enn de aller fleste.

– Jeg er jo blitt kalt det ene og det andre, men selv om jeg hadde en politisk stilling i seks år, var jeg sikkert en av dem som så flest kamper. Både lokalt og nasjonalt. Jeg har garantert sett flere matcher enn Gauseth. Det er det ingen tvil om. Sånne uttalelser er derfor bare med på å skjerpe appetitten min enda mer. Jeg ville motbevise at jeg var så utdatert som folk trodde.

MANGE ROLLER: Berntsen har blant annet vært spiller, direktør, daglig leder og trener i Viking. Her feirer han Vikings forrige seriemesterskap, som ble vunnet i 1991, sammen med legendariske Benny Lennartsson. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Skjelt ut av Cruyff

Fotball blir ofte omtalt som ferskvare, og folk glemmer gjerne fort. Berntsen selv har hele tiden vært trygg på sin egen kunnskap. Det er kunnskap han har tilegnet seg gjennom et langt liv i fotballen.

I tillegg til sin egen karriere som spiller for Norge, ble han serie- og cupmester for Viking i 1979. Deretter avsluttet han karrieren som forsvarer for blåtrøyene med nok en ligatittel i 1982. Som trener har 62-åringen blant annet ledet kvinnelandslaget i OL, VM og to EM, men han trekker frem tre andre opplevelser som de aller største. Det første var cupgullet med Bryne i 1987. Det andre var fjorårets opprykk med Viking.

ET AV HØYDEPUNKTENE: Berntsen var rørt etter å ha ledet Viking til opprykk fra Obos-ligaen, etter at de vant i sesongavslutningen mot Kongsvinger i fjor. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Det tredje høydepunktet var da Berntsen var Viking-trener i det historiske dobbeltoppgjøret mot Barcelona i 1992/1993-utgaven av serievinnercupen (nå Champions League). Det var midt i en av katalanernes mest suksessfulle perioder, hvor Tiki-Taka-grunnlegger og Pep Guardiola-inspirator Johan Cruyff hadde ledet det «Dream Team»-døpte laget til tittelen sesongen i forveien.

Etter 1–0 til Barcelona på Camp Nou var Viking nære ved å ta Cruyffs mannskap i returkampen på Stavanger stadion. Det likte nederlenderen dårlig, minnes Berntsen.

– Vi lå så «jækla» tett og samlet med laget. Jeg syns jo vi var jævlig gode, men Cruyff likte det ikke. Jeg husker han var sint og frustrert. Han sto og bannet. Cruyff skrek til meg: «You play like a fucking handball team!» Han mente vi var altfor defensive på hjemmebane, men det var jo den eneste sjansen vi hadde til å få et resultat, forteller Berntsen og ler, før han legger til:

– Men Cruyff var en hyggelig mann, og han kunne sitt fag.

Oppgjøret i Stavanger endte til slutt 0–0.

THE DREAM TEAM-REUNION: Her er Cruyff avbildet sammen med 1992-laget sitt i 1999, på en markering på Camp Nou. På laget var spillere som Michael Laudrup, Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman og Hristo Stoichkov. Foto: Scanpix

les også Viking-trener Bjarne Berntsen valgt inn i bystyret i Sandnes: – Det blir kjekt

– Folk mener jeg er gal

– Jeg må bare svare på denne. Det er eiendomsmegleren, sier plutselig Berntsen og drar mobilen opp av sidelommen på den svære, blå trenerjakken.

Det går tre-fire minutter før han er klar til å prate igjen.

– Jeg holder på å selge huset på Figgjo, så jeg måtte ta den. Beklager, sier Viking-sjefen.

Berntsen har bodd i Sandnes-bydelen hele livet, bortsett fra ett år da han gikk på Idrettshøgskolen i Oslo, men nå flytter han til sentrum for at kona skal få være nærmere familien sin.

Det synes han føles rart.

– Jeg har bodd der i 62 av 63 år. Det var veldig tungt den dagen det skjedde, at jeg skulle flytte fra «Figgen», men det har gått greit. Jeg har fortsatt faren min på «Figgen», så jeg kommer til å være der ofte. Det vil alltid være «Figgen i mitt hjerte», sier Berntsen.

LOKALE HELTER: Sven Kvia (med flest kamper i klubbens historie), Bjarne Berntsen og keepertrener Kurt Hegre på Viking-benken i 1993. Foto: Hugo Bergsaker/VG

For å forstå akkurat hvor sterk tilknytning han har til hjemstedet og idrettslaget, kan man gå inn på NFFs nettside. Der står Berntsen oppført med så mange roller i Figgjo IL at det er mulig å tro at det har skjedd opptil flere tekniske feil.

– Ja, ja, ja. Det er altfor mange roller. Jeg fører regnskap for hovedstyret, fotballen, turngruppen, håndballen og skiskytingen. Jeg har medlemsregisteret og jeg har alle påmeldingene til fotballen. Jeg bruker masse av fritiden min på Figgjo. Det har jeg alltid gjort, forteller Berntsen, som tidlig utdannet seg til lærer.

Da han ble daglig leder i Viking i voksen alder, tok han like godt økonomiutdannelse også. Å være godt forberedt, ligger i hans natur.

– Folk mener jeg er gal, men det er min måte å gi tilbake til Figgjo, for den fantastiske oppveksten jeg hadde der og de flotte opplevelsene jeg har hatt i det idrettslaget.

Drømmer om nytt Europa-eventyr

Tidligere i sesongen ble han omtalt som en menneskekjenner av sin egen spiller, kaptein Tripic. Siden den gang har Viking etablert seg i toppen av norsk fotball.

Med syv kamper igjen er fjerdeplasserte Rosenborg innenfor rekkevidde. Bare fire poeng skiller lagene, og trønderne skal til Stavanger i nest siste serierunde.

Det kan bety europacupspill neste sesong. En seier i cupfinalen 8. desember vil derimot garantere Viking muligheten til å ta seg inn i Europa. Sist gang Stavanger-laget var på Ullevaal i samme anledning, var i 2000 og 2001. Da ble det først tap mot Odd før Bryne ble banket 3–0 året etter. Begge gangene var Berntsen med som daglig leder for Viking.

I semifinalen senere denne måneden venter Ranheim hjemme på SR-Bank Arena.

– Drømmen om å vinne cupen og komme til Europa er stor. Men de som tror at vi er i finalen allerede, tar skammelig feil. Vi skal vise Ranheim den dypeste respekt. Samtidig har jeg tro på at vi kan slå dem. Kommer vi til cupfinalen, er det heller ingen av oss som reiser til Oslo uten å ha tro på at vi kan vinne den også, sier Berntsen.

Allerede søndag kveld leder 62-åringen blåtrøyene i en ny match. Da ankommer Berntsen, Vikings spillere og støtteapparat Nadderud stadion for kampen mot Stabæk. Avspark er klokken 18.00.

Les også: Viking-profilenes familier flyktet fra krig

Publisert: 06.10.19 kl. 09:56







