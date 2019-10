Hareide : - Viktigst hvordan Christian har det som menneske

Åge Hareides store stjerne har preget forsidene til de største spanske sportsavisene denne uken. Men Danmarks norske landslagstrener sier det viktigste for ham er hvordan Christian Eriksen (27) har det som menneske.

Real Madrid vil ha Christian Eriksen - og det kan ikke skje fort nok, skrev de spanske sportsavisene AS og Marca.

Åge Hareide hadde fått med seg forsidene da han møtte journalistene foran den viktige kvalifiseringskampen mot Sveits lørdag.

– Jeg snakker med Christian. Og for meg er det ikke så viktig hva som skrive som ham. Det viktigste er hvordan Christian har det som menneske, sa Hareide til journalistene.

– Og jeg at han har det godt der han er, og jeg håper også at han får det godt der hvor han eventuelt kommer. Mer kan jeg ikke, vi blander oss ikke inn i sånne saker.

Både AS og Marca «erfarer» at Real Madrid egentlig hadde sett for seg å få den danske playmakeren til sommeren og på den måte slippe å betale i dyre dommer til Tottenham.

Men kongeklubben har hatt trøbbel på midtbanen sin, blant annet som følge av skader, og derfor skal klubbledelsen, inkludert trener Zinedine Zidane, ha skiftet mening.

Zidane har egentlig ikke vært noen stor Eriksen-fan. Han hadde en drøm om å sikre seg landsmannen Paul Pogba i sommer. Men Manchester United vil ikke la Pogba gå, og i Real Madrid er det enighet om at noe må gjøres.

Om de vil ha Christian Eriksen allerede i januarvinduet, må de trolig ut med 300 mill. kroner.

Samtidig har Christian Eriksen faktisk havnet på benken i Tottenham. Men Hareide tror ikke uroen skal påvirke hans stjerne.

– Christian er profesjonell, og han vet at det er en viktig kamp lørdag. Da er han der. Så kan han legge alt utenom på hyllen og prestere i 90 minutter. Det har han alltid gjort. Det er jeg ikke redd for, sier lagkameraten Lasse Schöne ifølge sporten.dk.

Eriksen selv vil ikke kommentere hva som skjer med ham, men uttalte tidligere denne uken til danske journalister:

– Hvis jeg som fotballspiller skulle ta ryktene til meg, ville jeg sveve på en sky, men jeg vet godt at det hele ikke kan være sant.

Spurs sliter med bare tre seirer på 11 kamper.

– Det er helt sikkert min vanskeligste tid i Tottenham nå. Det første året var det nok litt opp og ned, men siden siden Pochettino kom i 2014 har det vært en suksesshistorie, fastslo Eriksen.

– Forventningene til oss er på et helt annet nivå nå. Vi skal vinne hver gang, og den samme følelsen har vi spillere.

Tre nasjoner står uten tap i gruppe D: Irland (11 poeng), Danmark (9 poeng) og Sveits (8 poeng). Sveits har én kamp mindre spilt enn de to andre, og Danmark bør derfor aller helst vinne i Parken lørdag. Tirsdag er det nok en nøkkelkamp for gruppen når Sveits får besøk av Irland.

Med Irland, Danmark og Sveits poengtetthet i EM-kvalgruppe D er dette oppgjøret i København ytterst viktig.

Danmark klarte bare å skaffe fire poeng på to bortekamper mot Gibraltar og Georgia i september. Det er ikke helt krise, men det betyr at danskene ikke har råd til å tape her.

De møter et rutinert sveitser-lag som trolig er brukbart fornøyd med ett poeng. Lagene spilte 3–3 i det omvendte vårmøtet - der Danmark lå under 0–3. Men der Sveits var best spillemessig.

Publisert: 12.10.19 kl. 08:57

