Agenten: de Jong kunne kostet dobbelt så mye

Ifølge Frenkie de Jongs agent gjorde Barcelona et kupp da de betalte «bare» 86 mill. euro (ca. 860 mill. kroner) for midtbanespilleren.

Nå nettopp







Papirene ble klare i januar 2019, men nederlenderen sluttet seg til Barcelona i sommer.

Her er torsdagens oddstips!

Det er i et intervju med Aftonbladets fotballjournalist Erik Niva at agenten Hasan Çetinkaya avslører spillet rundt Frenkie de Jongs overgang.

– Regner vi inn klausuler som er lette å oppfylle, er overgangssummen på 86–87 millioner euro - men tenk på hva Frenkie gjorde etter at papirene ble underskrevet, sier agenten.

les også Gnabry og Lewandowski herjet da Bayern ydmyket Tottenham

– Da var da han spilte sin aller beste fotball i de aller største matchene; Champions League mot Real Madrid, Juventus og Tottenham. Det var hans fotball virkelig kom fram. Hadde vi ventet litt, hadde vi solgt ham for 150 eller 200 millioner euro (det tilsvarer 1,5 −2,0 milliarder kroner).

I kveld kan du vinne hele 116 millioner norsk kroner i Vikinglotto! Spill her før kl. 18.00!

Det vil si dobbelt så mye som Barcelona faktisk betalte - eller enda mer enn det.

Çetinkaya forteller at Ajax-ledelsen - ved Marc Overmars og Edwin van der Sar først snakket om at de kanskje kunne selge de Jong for 400–500 millioner kroner. Det enda altså med langt, langt mer.

les også Sammenligner United og City: – Har aldri vært så overlegne

– Det ble en dragkamp, der både PSG, Manchester City og Juventus trykket på inn i det siste og gjorde alt for å få Frenkie. Men Barcelona hadde hele tiden vært hans førstevalg, deres fotball finnes i hans DNA, sier agenten til Aftonbladet.

Til El Periodico forteller de Jong selv hva som ble avgjørende:

– Jeg valgte Barcelona, fordi det var dem viste meg mest kjærlighet.

– Hvis det ikke hadde blitt Barcelona, så er det vanskelig å si hvem, men det hadde vært Paris Saint-Germain eller Manchester City.

les også Real Madrid i Champions League-trøbbel – klarte ikke å slå Club Brugge

– Det er ikke bra å snakke om å bli motivert av penger. Penger ikke min ting. Det var aldri et tema i diskusjonen på møtene som jeg var med på. Det var agentens business.

– Akkurat nå synes det som om de Jong, Busquets og Arthur er trener Ernesto Valverdes valg på midtbanen, skriver Sport. Det tidligere førstevalget Ivan Rakitic har gang etter gang opplevd å starte på benken.

les også Klopp hyller Haaland: – Fremtiden til norsk fotball er sikret

VGs-tips: Uavgjort

Begge lag endte opp med uavgjortresultater i sine respektive åpningskamper i gruppen. Barcelona klarte 0–0 ute mot Borussia Dortmund, mens Inter ble holdt til 1–1 hjemme mot tsjekksiske Slavia Praha.

I en såpass tøff pulje vil alle poeng telle. Ingrediensene «Barcelona», «hjemme» og «Champions League» har helt tilbake til mai 2013 vært det samme som seier eller i verste fall uavgjort. Og de er fremdeles et godt lag.

Men Inter går inn i denne kampen med selvtillit etter 6–0–0-flyt og 13 −2 i mål i hjemlig italiensk Serie A. De har ingen skader og fikk spart Romelu Lukaku (a) i søndagens 3–1-borteseier over Sampdoria.

Vi mener uavgjort til 4,10 i odds kan være et hensiktsmessig spill her. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport1 viser kampen.

Publisert: 02.10.19 kl. 13:38

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om