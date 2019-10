Taijo Teniste feirer scoring med salto. Foto: Christoffer Andersen

Kyle Lafferty reddet ett poeng for Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Brann 1–1) Etter seks timer og 52 minutter scoret endelig Brann. Men Taijo Tenistes skudd skulle Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier ha tatt. Nordirske Kyle Lafferty kom inn og reddet ett poeng for østfoldingene.

1–1-scoringen gjør at Sarpsborg fortsatt ligger over streken - når fem kamper gjenstår. De neste to kampene blir meget avgjørende for Sarpsborg med Mjøndalen (borte) og Tromsø (hjemme). Det er nå ekstremt jevnt mellom de fem nederste lagene.

Mens sarpe-keeperen tabbet seg ut, var Håkon Opdal sikkerheten selv i den andre enden av banen. Men til slutt måtte han gi tapt da innbytter Lafferty fikk en fin pasning fra Amin Askar.

Snaut kvarteret var gått da Brann-backen Taijo Teniste gjorde slutt på Branns måltørke på nesten syv timer: Han skjøt fra 18–20 meters hold, og Sarpsborg -målvakten Alexandre Letellier var slett ikke med. Ballen føk inn bak ham. Det skuddet hadde de fleste Eliteserie-keepernen tatt.

Dette var Tenistes tredje seriemål siden han kom til Norge i 2011. Han scoret sist 7. oktober 2018, for Brann mot Lillestrøm.

Derfor var det bare naturlig for estiske Teniste å feire med en luftig salto.

Sarpsborg spilte seg til et par sjanser utover i 1. omgang, men klarte ikke å score. Mos har bare ett mål siden han kom til Østfold i sommer, og er ikke i siget. Den største sjansen hadde nok likevel Kristoffer Zachariassen, men han skjøt upresset utenfor Brann-målet.

– Jeg har på følelsen av at vi kommer til å score, sa Mos til Eurosport i pausen.

– Vi hadde bra kontroll de første 30 minuttene, fastslo Teniste etter de første 45 minuttene.

Resultatene tidligere søndagskvelden gikk ikke Sarpsborgs vei, og østfoldingene hadde derfor presset på seg for å ta poeng.

– Vi må flytte beina fortere, fastslo Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport i pausen.

Sarpsborg flyttet beina fort i 2.omgang og skapte masse sjanser. Det skulle likevel gå nesten 90 minutter før målet kom. Før det hadde ikke minst Amin Askar hatt store sjanser, men Brann-keeper Opdal var god - mens resten av Brann-laget ble nesten overkjørt av Sarpsborg.

De siste 20 minuttene kom Kyle Lafferty inn for Mos - og han ble altså mannen bak Sarpsborgs utligning.

Steffen Lie Skålevik hadde en kjempesjanse til å lage seiersmålet på overtid, men det mislyktes.

Brann hadde vunnet de tre siste ligakampene mot Sarpsborg før søndagens møte i Østfold.

Publisert: 20.10.19 kl. 21:51







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

