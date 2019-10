IKKE ALLTID ENIGE: Eirik Horneland og Pål André Helland fra kampen mot Stabæk i april. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Derfor kan Helland forlate Rosenborg: – Jeg vil spille fotball

TRONDHEIM (VG) Etter 16. mai har Pål André Helland (29) kun startet fem av for ham 22 mulige Rosenborg-kamper. Nå vurderer RBK-profilen fremtiden på Lerkendal på en annen måte enn han har gjort før – og tror det beste markedet for et eventuelt klubbytte for ham er i Eliteserien.

Nå nettopp







Med ett år igjen av kontrakten kan han meget vel forbli Rosenborg-eiendom også i 2020, noe trener Eirik Horneland fastslår at Helland kommer til å være, men det viktigste for Helland nå er å spille fotball.

Og trenden under Horneland de siste månedene er soleklar: Helland sitter på benken oftere enn han starter, og han forblir ubenyttet reserve like ofte som han får innhopp.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Totalt har Rosenborg spilt 28 kamper i serie, cup og Europa etter det som blir beskrevet som Horneland-regimets vendepunkt i Trondheim; fra og med 3-2-seieren mot Mjøndalen 19. mai. Helland har vært uaktuell med suspensjon i to av dem (Kristiansund og Ranheim) og ute med skade/sykdom i fire (Vålerenga, Lillestrøm, Dinamo Zagreb og Ull/Kisa). Av de resterende 22 har Helland opplevd å blitt vraket fra troppen (Linz), fått fem starter (to i cupen) og blitt byttet inn i 11.

Til VG innrømmer vingen at ting ikke virker å være tilfeldig.

– Nei, det er ikke det. De prioriterer sikkert andre egenskaper, sier Helland før Haugesund-kampen søndag, der benken trolig igjen venter når Eirik Horneland returnerer til sin gamle hjemmearena for første gang siden det halvturbulente klubbskiftet i januar.

Det omvendte seriemøtet mellom lagene på Lerkendal 16. mai endte 2–0 til Haugesund og Horneland nådde bunnpunktet. Et påfølgende «krisemøte» samme kveld mellom trenerteamet og styremedlemmer endte i det Horneland har kalt full oppbacking fra styret, Rosenborg begynte deretter å vinne – og Helland sluttet å spille.

les også «Burde kjørt rett til Eggen i Orkdal da vi fikk jobben»

– Det var riktig at jeg ble satt ut av laget etter Haugesund hjemme. Men så synes jeg at jeg burde vært inne igjen tidligere. Nå begynner det virkelig å bli bra form. Jeg kan med letthet passere folk på trening. Men det er det fine og stygge med fotballen: Det er subjektive meninger, og det jeg mener, stemmer ikke alltid overens med det andre mener, sier Helland.

Han er klar på at dette er hans minst skadeplagede sesong siden 2015, året han fikk landslagsdebuten og ble beste spiller på VG-børsen.

Har treningsprogram

Siden har lyskene plaget ham stadig vekk, og etter haugevis av ekspertkonsultasjoner både i Norge, London og München de siste årene, mener Hellands hans nåværende treningsprogram med minst fire skadeforebyggende økter i uken har gjort at den bekymringen er borte.

Og det er fortsatt Helland som mer enn noen annen er Rosenborg-ansiktet utad. Det er han som poserer i den sorthvite drakten når klubben proklamerer et felles initiativ med Trondheims-Ørn og Ranheim i forbindelse med tv-aksjonen, og når VG besøker treningen før helgen spør tre jenter fra et begravelsesfølge om et bilde med sin favoritt.

POP HOS FANSEN: Malene Brenden Bull (til venstre), Andrea Bull Salomonsen og Martine Brenden Bull sammen med Pål André Helland etter fredagens trening. Fotograf er Weronica Hansen. Foto: Øyvind Herrebrøden, VG

Helland innrømmer at han «ser paradokset» mellom bidragene på og utenfor banen.

– Da er klovnen klar. Der er jeg først i alt. Mennesket Pål er mye verdt, fotballspilleren står ikke så høyt i kurs, smiler han.

– Har du flere profileringsoppdrag enn kamper i år?

– Iallfall starter!

– Er det rart å tenke på?

– Ja. Jeg synes det er flaut. Jeg føler meg som en klovn. At jeg heller jobber på markedsavdelingen, sett imot hva jeg egentlig ønsker å drive med. Jeg skjemmes hver gang jeg sitter på benken. Det føles nesten som kjærlighetssorg. Det er ikke noe trivelig. Så jeg må bare sørge for å være så god på trening at han (Horneland) ikke har noe valg. At han ser ut som en idiot hvis jeg ikke spiller.

– Men tenker du oftere enn før på å forlate Rosenborg?

– Ja – eller, det er vanskelig å si. Jeg vil spille fotball. Jeg er 29 år, jeg skal inn i mine tre beste år som fotballspiller. 28-32 er kanskje de årene du er best. Og nå har jeg fått orden på lyskene mine.

– Kan du se for deg å spille i en annen eliteserieklubb enn Rosenborg når du sier det viktigste er å spille fotball?

– Hvis jeg måtte bytte klubb, er det ingen i utlandet som mest sannsynlig henter en i alderen jeg er i, en som sitter på benken i en klubb som har en så halvveis sesong. I Norge har jeg et navn, det er i Norge folk vet om mine egenskaper. Det er ikke noe jeg tenker på, men hvis det ender opp med at jeg ikke spiller… Jeg vil spille fotball. Det er det viktigste for meg i livet, etter familien, sier Helland – som ble koblet til Kåre Ingebrigtsens belgiske Oostende i sommer.

les også Ingebrigtsen på spillerjakt i ny jobb - har sett til Norge

Til det sier Rosenborg-profilen:

– At det var noen som forhørte seg, det var det jo.

– Hadde du lyst?

– Det var mindre uaktuelt enn det var før, iallfall.

– Har du bedt agentene dine om å lytte litt mer, sondere litt flere muligheter enn de har trengt å gjøre de siste fire årene?

– Nja, jeg tror nå det er naturlig. Jeg har ikke sagt det, men det er to oppegående karer (Bjørn Tore Kvarme og Mikael Dorsin). De kjenner meg, og vet godt hva jeg tenker uten at jeg trenger å spørre dem. Jeg tipper de har øynene og ørene litt mer åpne enn de ellers ville hatt. Sånn jeg kjenner dem, regner jeg med at de sikkert har lyttet litt mer.

I Horneland-møte

Med Horneland har Helland derimot hatt et «avklaringsmøte» om fremtiden. Til det sier RBK-treneren at slike møter forekommer ofte, og Horneland omtaler Helland kategorisk som «Rosenborg-spiller neste år».

– Han er en klubbspiller. En viktig spiller for Rosenborg på banen og av banen og en av de største profilene. Pål har hatt en vanskelig sesong, men opptrådt på en proff måte. Han har kommet seg tilbake i bra form og vist seg giftig på trening de siste ukene. Pål og jeg finner ut av hverandre sakte, men sikkert. Det er Pål selv som styrer fremtiden sin i Rosenborg, mener Horneland.

– Er det noen gang liv laget for Helland fast i en Horneland-ellever?

– Det er det jo. Den største utfordringen til Pål er at han blir litt småskadeplaget og får avbrudd i trening hele veien. Han har hatt mer enn dere (media) får med dere. Han har hatt avbrekk i sommer som setter ham litt tilbake, og kontinuitet i trening og laguttak er ett av de viktigste prinsippene i Rosenborg, forklarer Horneland til VG før Haugesund-returen, som han selv kaller en helt vanlig fotballkamp.

– Pål ble skadet på feil tidspunkt, da laget begynte å vinne. Litt uflaks for ham, samtidig tror jeg det kan sette ham i en posisjon der han må omorganisere seg i hodet og komme ut med ny sult. Det er han i ferd med å gjøre, mener Horneland.

– Viktig for Rosenborg

– Vil han være vanskeligere å kvitte seg med for Rosenborg fordi han er så profilert?

– Han er viktig for Rosenborg. Med tanke på historien, for det han har vært og med vunnet, og han er viktig for fremtiden med det han forhåpentligvis skal vinne. Den dagen det kommer en utenlandsk klubb og Pål skal få seg et lite eventyr, tror jeg han bestemmer det litt selv, sier Horneland.

– Sitter det langt inne for RBK å slippe ham til en annen eliteserieklubb?

– Ja, men tror du det i det hele tatt er tenkbart for Pål å dra til Ranheim eller Odd eller Brann eller Vålerenga? Jeg er usikker på det. Men han skal få svare på det selv, sier Horneland – som selv tror det enten er utlandet eller Rosenborg for Pål André Helland.

Publisert: 06.10.19 kl. 09:07







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om