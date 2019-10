BETENKT: Ronny Deila var veldig lite fornøyd med de første 25 minutten mot Stabæk, og er heller ikke spesielt fornøyd med ikke å ha vunnet siden 5. juli. Foto: Heiko Junge

Deila opplever sin tyngste periode som fotballtrener: – Det er beintungt

VALLE (VG) Ronny Deila (44) har vært hovedtrener på toppnivå i mer enn 400 kamper siden 2008. Aldri har han slitt like tungt som han gjør i Vålerenga, mener han selv.

Ronny Deila skulle aller helst sett at sin 100. kamp som Vålerenga-trener endte bedre enn den gjorde. Allerede 17 minutter ut i kampen ledet Stabæk 2–0, og da fløyten gikk var resultatet det samme. Nøyaktig tre år etter at han overtok trenerrollen fra Kjetil Rekdal står Vålerenga på stedet hvil – en plass midt på tabellen.

De elleve siste kampene har endt med fem uavgjorte og seks tap. Hovedstadsklubben har med det kun samlet fem poeng av 33 mulige de 107 siste dagene, dårligst av samtlige lag i Eliteserien. Kun Ranheim (seks poeng) er i nærheten, mens alle andre har kapret et tosifret antall poeng på sine elleve siste kamper. Vålerenga har ikke opplevd makan på 25 år.

– Det er beintungt. Det er en grusom rekke vi må få brutt så fort som mulig, konstaterer en åpenbart skuffet Ronny Deila overfor VG etter Stabæk-tapet lørdag.

Ronny Deila Alder 44 Hovedtrener: Brodd (2005), Strømsgodset (206 kamper, 2008–2014), Celtic (118 kamper, 2014–2016), Vålerenga (100 kamper, 2016-nå) Meritter som trener: 2x skotsk ligamester (2014/15, 2015/16), norsk ligamester (2013), norsk cupmester (2010), skotsk ligacup (2014/15) Vant Kniksen-prisen som årets trener i 2013

– Har du opplevd en tyngre periode som trener?

– Nei, det har jeg selvfølgelig ikke. Dette er helt vanvittig.

Og det sier litt. Han hadde en jobb som medførte «mer press enn det er å være statsminister i Norge», ifølge ham selv. Det kokte som verst da han ikke førte Celtic til Champions League og tapte mot erkefienden Rangers i FA-cupsemifinalen i sin andre sesong. Men der vant han tross alt ligaen to ganger og ligacupen én gang. I Vålerenga har endt med 8. plass og 6. plass, og det er ingenting som tyder på at klubben skal overgå de prestasjonene i 2019.

– Dette påvirker meg hver eneste dag, sier Deila og medgir at seierstørken og de svake prestasjonene går utover nattesøvnen.

– Vi prøver å nullstille, vil bedre oss hver eneste dag på trening. Man kan ikke dvele ved det som har skjedd. Du må angripe det som står foran deg, men det henger så klart over deg at vi ikke har vunnet på så lang tid, fortsetter 44-åringen, som på tross av omstendighetene tar seg god tid til å snakke med pressen og rakrygget svarer på spørsmål om seierstørken og hans egen fremtid i klubben.

Vålerengas seierstørke Vålerenga - Kristiansund 1–1

Strømsgodset - Vålerenga 3–2

Stabæk - Vålerenga 1–1

Vålerenga - Haugesund 1–2

Bodø/Glimt - Vålerenga 4–0

Vålerenga - Rosenborg 1–1

Sarpsborg - Vålerenga 1–0

Vålerenga - Viking 0–4

Vålerenga - Ranheim 1–1

Odd - Vålerenga 1–1

Vålerenga - Stabæk 0–2

Sist Deila opplevde noe sammenlignbart som trener var i 2008. Da gikk han syv kamper uten seier med et dårligere stilt Strømsgodset, både økonomisk og sportslig. Sesongen skilte kun en mesterlig sluttspurt drammenserne fra nedrykk (ti poeng på siste fire kampene). For å kunne gjøre det samme i Vålerenga – slå tilbake etter en sliteperiode – er han opptatt av at «konsekvenstenkingen» må bort.

– Nå må vi ut å gjøre det, det har vi snakket om mye. Noen annen formel er det ikke enn å ha en tydelig plan og å stille forberedt. Og når det ikke ser slik ut må jeg også gå i meg selv, sier Deila selvkritisk.

– Vi snakker om at vi skal vise at vi elsker å spille fotball. Vålerenga har mer enn gode nok spillere til å vinne fotballkamper.

PS! Vålerenga møter erkerival Lillestrøm kommende lørdag. Deretter gjenstår fire kamper mot Brann, Tromsø, Molde og Mjøndalen.

