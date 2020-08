PRESSET: Vegard Hansen svarer på spørsmål fra VG utenfor garderoben på Sør Arena. Han vedgår krise. Foto: Tor Erik Schrøder

Vegard Hansen om krisen: – Det verste jeg har vært borti

KRISTIANSAND (VG) Trenerhodene ruller i Eliteserien. Men Vegard Hansen (50) er ikke redd for å miste jobben i Mjøndalen – selv etter syv tap på rad.

Men Hansen innrømmer overfor VG etter søndagens nederlag for Start i Kristiansand at det er krise. Og at han opplever sine tyngste dager som fotballtrener for «bygdelaget» Mjøndalen (MIF) – en jobb han har på femtende året – stort sett med suksess til tross for begrensede økonomiske ressurser.

– Det er en skrekkelig rekke, selvfølgelig. Den verste jeg har vært borti, både som spiller og trener, og det er en forferdelig periode vi har lagt bak oss, sier Vegard Hansen.

Han kommer ut av garderoben på Sør Arena som en av de siste i MIF-gjengen. Kroppsspråket er ikke til å ta feil av. Hansen har det ikke godt med seg selv. Men han skygger ikke unna.

– Vi har gode spillere, men vi får ikke mål, og vi slipper inn enkle imot. Det er helt uvirkelig fordi vi har vært med i alle kampene. For min egen del er det vondt og flaut. Det går på stoltheten min, sier Hansen, som tirsdag vartet opp med øl og pizza på spillermøte.

26. juni fikk Eirik Horneland sparken som trener for Rosenborg. Mandag bekreftet Brann at Lars Arne Nilsen må gå fra trenerjobben. Men Vegard Hansen frykter ikke at han er nestemann ut av Eliteserien. Når VG spør om hva han tenker om sin egen situasjon etter null poeng i de syv siste ligakampene – svarer han – uten å tenke seg om.

– Mjøndalen er ikke en klubb som driver og sparker trenere. Jeg har fått god tid, og vært her lenge. Det er et team som består av fire trenere, og jeg sitter ikke der og bestemmer alt, selv om jeg har hovedansvaret, sier Hansen.

Han understreker imidlertid at bruntrøyene ikke kan «tape i all evighet». Tapsrekken må stoppes medgir han. I morgen venter Haugesund på hjemmebane.

Mjøndalens mørke tall Disse har Mjøndalen tapt for siden 5. juli: Molde - Mjøndalen 2–1, Mjøndalen-Vålerenga 0–1, Strømsgodset - Mjøndalen 2–1, Mjøndalen - Bodø/Glimt 2–3, Sandefjord - Mjøndalen 1–0, Mjøndalen - Odd 0–2 og Start - Mjøndalen 3–0. Vis mer

– Vi henger med selv med syv tap på rad. Utrolig nok er vi ikke akterutseilt. Men vi må snu det. Vi skal trene godt inn mot kampen mot Haugesund. Vi skal ikke snu opp ned på noe, men vi er nødt til å slå Haugesund. Vi må vinne den kampen, sier Vegard Hansen.

