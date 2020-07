Alexander Sørloth scoret i cuptriumf – pappa Gøran varsler «mye mer» i vente

(Trabzonspor – Alanyaspor 2–0) Etter å ha blitt toppscorer i Tyrkia, kronet Alexander Sørloth (24) en strålende sesong med å vinne sitt første cuptrofé som profesjonell fotballspiller. Pappa Gøran Sørloth varsler at det er «mye mer» i vente.

Den norske spissen, som på grunn av sin strålende målform denne sesongen har blitt en ettertraktet mann, var sterkt delaktig i cuptriumfen.

Først som servitør – og til slutt som avslutter.

Satte kronen på verket

Etter 25 minutters spill ble han spilt fri ute til venstre. Han tok ned ballen på brystkassen, la til rette med et par touch, og pisket ballen inn i feltet. Der kom Abdülkadir Ömür og skled ballen i mål.

fullskjerm neste CUPMESTER: Alexander Sørloth var sterkt delaktig i at Trabzonspor vant cupen. Her jubler han sammen med Abdülkadir Ömür etter 1–0-scoringen.

«En dessert»

Det så ut til å bli kampens eneste scoring, men i det 99. minutt skulle Sørloth omsider få scoringen sin. Et Alanyaspor som utelukkende fokuserte på å angripe ble kontret i senk av Sørloth som stormet mot mål, plasserte ballen kontrollert i det lengste hjørnet. Han løp mot cornerflagget for å feire, og i ren utmattelse la han seg bare ned.

Dermed kunne Sørloth og lagkameratene slippe jubelen løs. Dette var Trabzonspors niende cupgull, og deres første siden 2010.

– Det er ganske hyggelig å være mor, far og søsken nå. Det er artig for tiden altså, sier en smørblid Gøran Sørloth til VG.

Han og familien fulgte sønnens cuptriumf hjemmefra.

les også «Perry» om Sørloth: – Ikke overraskende at han kobles til større klubber

Sørloth senior har selv vært med på å vinne cupturneringer som spiller. Nå har junior gjort det samme, og Gøran Sørloth beskriver det som «en dessert».

– Som smaker utrolig godt etter en lang sesong. Han må bare suge på den karamellen, for den varer ikke lenge. Han må få feire litt nå i kveld, så kommer hverdagen ganske fort.

– Vi jubler bra og koser oss her. Det er veldig hyggelig å se, og det mye mer enda, lover Gøran Sørloth.

FAR OG SØNN: Gøran og Alexander Sørloth, her avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2013. Foto: Ned Alley

For Sørloths del var det hans første cuptrofé som profesjonell fotballspiller. Det ble med andre ord en perfekt avslutning på en sesong hvor han ble toppscorer i Tyrkia med 24 fulltreffere, noe som bidro sterkt til at «Trabzon» ble nummer to i tyrkiske Süper Lig.

Den strålende sesongen har ført til at Sørloth har fått flere kallenavn. «King of the North» og «Alexander den Store» er navn som har blitt brukt til å beskrive toppscoreren. Han har også blitt hyllet for dette klippet som gikk sin seiersgang på internett:

– Interessen er formidabel

Det var en jevnspilt kamp, og Alanyaspor presset på i andre omgang. Fem minutter på overtid fant også tidligere Newcastle-spiss Papiss Cissé nettmaskene, men scoringen ble annullert for offside.

Like etter fikk Sørloth kontret inn Trabzonspors andre. Det gjør at han står med 33 scoringer og ti målgivende pasninger på 49 kamper i alle turneringer.

Suksessen denne sesongen gjør trolig at Trabzonspor tar i bruk opsjonen på å kjøpe Sørloth som de skaffet seg da de forhandlet frem låneavtalen med Crystal Palace.

Siden har landslagsspissen blitt koblet til flere storklubber. Ifølge tyrkiske medier skal blant andre Real Madrid og Bayern München følge nordmannen. Også Napoli har blitt nevnt som en mulig Sørloth-beiler.

Per Joar «Perry» Hansen, assistenttrener for det norske landslaget, sa tirsdag til VG at det ikke er overraskende at han kobles til større klubber.

Sørloth bekrefter at det er stor interesse for Alexanders tjenester.

– For å være helt ærlig så ville det vært rart om det ikke var interesse. Interessen er formidabel. Jeg vil tro det er mange som har fått øynene opp for norske spisser den siste tiden, sier han.

