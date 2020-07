ÉN SISTE: Manchester United har én siste kraftanstrengelse igjen før Premier League-sesongen er over. Foto: CRAIG BROUGH / REUTERS

Solskjær før sesongavslutningen: – Det har vært en utmattende sesong

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at Manchester United-spillerne er slitne, men lover at de har nok energi til å komme seg igjennom sesongens siste – og viktigste – 90 minutter.

Nå nettopp

– Vi har satt oss selv i en god posisjon til å nå Champions League, og vi gleder oss til kampen, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Søndag ettermiddag skal hans Manchester United i aksjon mot Leicester på King Power Stadium til det som er en helt avgjørende kamp. Unngår Manchester United tap er de klare for Champions League-spill neste sesong.

Det bidro Mason Greenwood til mot West Ham:

Før coronaviruset satte en stopper for fotballen i England var de røde djevlene 16 poeng bak Leicester. Men Solskjærs menn har sanket mange poeng etter restarten, og er nå ett poeng foran Leicester.

Den siste uken har flere vært bekymret på Manchester Uniteds vegne, dog. Spillerne har sett slitne ut, og Solskjær innrømmer at det er tilfelle.

– Jeg tror at man før sesongens siste kamp må forvente at spillerne er slitne, har det litt vondt et cetera. Det har vært en utmattende sesong, men vi har nok energi til å spille 90 minutt pluss tilleggstid.

– Alle har lagt ned en fantastisk innsats. Etter å ha vært så langt bak topp fire måtte vi bare gå for det. Vi måtte gå for scoringer, gå for poeng. Og nå er det en kamp igjen.

Solskjær fikk også flere spørsmål om neste sesong. Hvilken betydning Champions League-spill ville ha, om laget trenger forsterkninger til neste sesong. Men svaret fra Solskjær var det samme.

– Det har jeg ikke tid til å diskutere nå. Nå må vi bare komme oss gjennom over det siste hinderet.

Han svarte imidlertid på et spørsmål om hva som skjer når sesongens siste Premier League-kamp er over.

Da skal spillerne få noen dager fri – før Europa League-sluttspillet står for tur i august.

Publisert: 24.07.20 kl. 11:51

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 37 31 3 3 82 – 32 50 96 2 Manchester City FC 37 25 3 9 97 – 35 62 78 3 Manchester United FC 37 17 12 8 64 – 36 28 63 4 Chelsea 37 19 6 12 67 – 54 13 63 5 Leicester City FC 37 18 8 11 67 – 39 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

