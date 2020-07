SJEF: Med Zlatan Ibrahimovic tilbake i klubben er AC Milan blitt et topplag igjen. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Sjekk Zlatan-effekten i AC Milan: På nivå med suverene Juventus

(AC Milan-Atalanta 1–1) Zlatan Ibrahimovic (38) har meldt selvsikkert at AC Milan hadde vunnet Serie A dersom han hadde vært i klubben hele sesongen. Snuoperasjonen til den akterutseilte storklubben viser at han kan ha et poeng.

Fra AC Milan gikk av banen og avsluttet en blytung høstsesong med 0-5 tap mot Atalanta, har noe skjedd med den gamle storklubben i Nord-Italia. Og etter uavgjortkampen mot serietoer Atalanta har laget nå gått ni kamper uten tap.

Fredag kveld var det Hakan Calhanoglu som ga hjemmelaget ledelsen etter 14 minutter med et herlig frispark. Tjue minutter senere utlignet Atalanta, som måtte vinne for å ha et større håp om å hente serieleder Juventus. Duvan Zapata kjempet inn den viktige scoringen som skaper en liten spenning for klubben fra Bergamo. Men flere mål ble det ikke. Dermed har Juventus en luke på fem poeng i Serie A og kan avgjøre ligaen med seier mot Sampdoria søndag.

Se Milans frisparkscoring:

Men Atalanta og AC Milan er de eneste ubeseirede klubben etter corona-avbrekket. Og Zlatan har markert seg med sedvanlig selvtillit etter oppturen.

– Jeg beklager at jeg kom først halvveis ut i sesongen. Hvis jeg hadde vært her fra dag en ville vi ha vunnet serien, sa Zlatan Ibrahimovic til DAZN etter å ha vært høyt oppe etter 4–2 seieren mot Juventus for drøye to uker siden.

Siden Ibrahimovic returnerte til San Siro, åtte år etter at han forlot samme klubb, og spilte sin første kamp 6. januar i år har AC Milan gått fra å være totalt kjørt av lasset til å bli et topplag i andre halvdel av sesongen.

Da Zlatan Ibrahimovic spilte sin første kamp lå den gamle storklubben på 11. plass etter åtte tap på 17 kamper. Klubben lå da 21 poeng bak Inter og Juventus på topp.

RAGER HØYT: Zlatan Ibrahimovic har hevet nivået i AC Milan. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Et halvt år senere ligger AC Milan på 6. plass i Serie A. Men fra hans første kamp 6. januar og frem til i dag er tallenes tale i «Zlatan-tabellen» klar:

* Kun Atalanta har tatt flere poeng enn AC Milan. De har tatt et poeng mer enn Juventus, som imidlertid har en kamp mindre spilt.

* Kun Fiorentina og Atalanta har sluppet inn færre mål siden nyttår.

* Bare Juventus og Atalanta har scoret flere mål enn AC Milan

* AC Milan har siden Zlatan returnerte slått tre av de fem lagene foran seg på tabellen og spilt uavgjort mot Atalanta.

* AC Milan har kun tapt to kamper. Bare Atalanta har færre tap.

I forrige kamp satte superstjernen også fyr på kampen:

Resultatet gjør at Juventus nå bare trenger en seier på sine tre siste kamper for å være sikret sitt niende serigull på rad. Det forrige laget som vant Serie A før Juventus startet sin ekstreme dominans, var nettopp AC Milan med Zlatan Ibrahimovic på laget i 2010/11-sesongen.

Det er blitt spekulert i hva som skjer med svensken fremover eller om dette halvåret blit avslutningen for svensken sin karriere i europeisk toppfotball.

– Han har flammen i seg fortsatt. Jeg håper bare at han tar en sesong til i Milan før han reiser hjem til Sverige og Hammarby og scorer hat trick mot Malmö, noe han helt sikkert har veldig lyst til. Milan er et helt annet lag med Zlatan. Han har løftet hele laget, sier sier Strive-kommentor Per-Jarle Heggelund om Zlatan-oppturen.

Han har fulgt italiensk fotball tett i mange år og forklarer Zlatan-effekten:

– Alle har måttet løfte seg. På trening, i garderoben, i kamp, i alt de gjør. Han setter så høye krav og er så profesjonell. De ser bedre ut enn på lenge. Milan har vært i en ørkenvandring. Men nå har de et lag de ikke trenger skjemmes av, sier Heggelund.

Zlatans kjente agent Mina Rajola antydet imidlertid at det siste halvåret nettopp skulle bli svenskens avskjed.

– Jeg kunne ikke tillate at Los Angeles ble hans siste scene. De her seks månedene kommer til å bli som Queens avskjedsturné – en lang hyllest. Det måtte bli San Siro, sa Raiola, ifølge Expressen.

Nå er ingenting offentliggjort om svenskens fremtid. I fjor kjøpte Zlatan seg inn i Stockholmsklubben Hammarby, noe som skapte rabalder i hjembyen Malmö og gikk hardt utover statuen av Ibrahimovic. Men det såes tvil om Zlatan nå faktisk returnerer til Sverige.

I den populære podkasten "Gab and Juls" på ESPN ble temaet Zlatans fremtid denne uken drøftet kort mellom italieneren Gab Marcotti og franske Julien Laurens.

- Hvis du drar til Sverige så er realiteten at de spiller ligaen på sommeren og du vil ikke få så mange kamper ut av det før et nytt langt avbrekk. Burde bli og bidra, sier italieneren Gab Marcotti som en beskjed til svensken.

Publisert: 24.07.20 kl. 23:37

