Branns styreleder om han har tillit til Lars Arne Nilsen: – Det har jeg ikke sagt

BERGEN (VG) Branns styreleder Eivind Lunde vil ikke bekrefte at han har tillit til hovedtrener Lars Arne Nilsen. Klubbens daglige leder, Vibeke Johannesen, sier det – per nå – ikke vil komme et svar rundt trenersituasjonen i dag.

Bergens Tidende meldte at Brann-toppene Vibeke Johannesen (daglig leder), Rune Soltvedt (sportssjef) og hovedtrener Lars Arne Nilsen hadde møttes på Brann Stadion tidligere søndag.

I 13-tiden forlot Lars Arne Nilsen stadionanlegget. Snaut to timer senere kjørte Rune Soltvedt av gårde. Ingen av dem gjorde seg tilgjengelig for media.

Soltvedt skriver i en SMS til VG at «det er vanskelig å si noe i det hele tatt». Styreleder Eivind Lunde sier dette over telefon:

– Vi har ingenting å meddele akkurat nå.

– Har styreleder i Brann tillit til Lars Arne Nilsen?

– Det har jeg ikke sagt, svarer Lunde, som henviser til daglig leder, Vibeke Johannesen, for ytterligere spørsmål. Han forteller også at han ikke er til stede på Brann Stadion lørdag.

Johannesen meddeler dette via Branns mediesjef:

– Vi kommer med informasjon så snart vi er klare for det. Ber om forståelse for at på nåværende tidspunkt har vi ingen svar i dag. Vi vil gi beskjed til media og supportere så fort vi har noe å melde.

Det skjer dagen etter at Brann tapte 1–2 mot Vålerenga og Nilsen forlot kampen uten å snakke med media.

VG har lørdag formiddag også forsøkt å kontakte Lars Arne Nilsen uten å lyktes. Styrets nestleder, Birger Grevstad, ønsket ikke å kommentere saken.

