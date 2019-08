SKAPER TRØBBEL: Anthony Martial (t.v.) er skadet og gir Ole Gunnar Solskjær utfordringer før kampen mot Southampton lørdag. Her er de sammen etter tapet mot Cardiff i mai. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Hodepine for Solskjær – to nøkkelspillere ute med skade

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har allerede en tynn tropp til disposisjon. Nå må han klare seg uten to viktige spillere mot Southampton.

Manchester United bekrefter at både venstrebacken Luke Shaw og spissen Anthony Martial er utilgjengelige til lørdagens bortekamp på grunn av skader.

Martial har levert to mål og én assist på de tre første Premier League-kampene, men pådro seg en muskelskade på tampen av 1–2-tapet mot Crystal Palace forrige helg.

I samme kamp måtte Luke Shaw byttes ut med en hamstringskade i første omgang.

Det er uvisst hvor lenge de to spillerne, som har startet de tre første kampene denne sesongen, kommer til å være ute, men med en to ukers landslagspause etter Southampton-kampen får de bedre tid til å hente seg inn igjen.

Men presset er allerede på Solskjær etter kun fire poeng på de tre første kampene, inkludert et sjokktap mot Palace sist, og skadene gjør ikke oppgaven lettere når nordmannen skal prøve å roe ned kritikerne med en seier i Sør-England lørdag.

På venstrebacken har han ikke all verden å velge mellom, ettersom 20 år gamle Diogo Dalot også er ute med skade. Veteranen Ashley Young (34) seiler opp som det mest sannsynlige alternativet, til tross for at han opprinnelig ikke er noen venstreback, men det har også vært spekulasjoner om at Solskjær kan trekke 18-åringen Brandon Williams fra reservelaget opp av hatten.

Også på topp kan Solskjærs redning være av det unge slaget. For det er ikke flust av alternativer: Romelu Lukaku har blitt solgt til Inter, og Alexis Sánchez er i ferd med å bli lånt ut til samme klubb. Dermed kan 17 år gamle Mason Greenwood være aktuell fra start, etter å ha kommet inn fra benken i de tre første serierundene.

– Vi kommer definitivt til å se Mason oftere, varslet Solskjær etter forrige kamp.

Saken oppdateres!

Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 3 3 0 0 9 – 3 6 9 2 Manchester City 3 2 1 0 10 – 3 7 7 3 Arsenal 3 2 0 1 4 – 4 0 6 4 Leicester City 3 1 2 0 3 – 2 1 5 5 Manchester United 3 1 1 1 6 – 3 3 4 6 Burnley 3 1 1 1 5 – 3 2 4 7 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 – 4 1 4 8 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 4 – 3 1 4 9 Sheffield United 3 1 1 1 3 – 3 0 4 10 Crystal Palace 3 1 1 1 2 – 2 0 4 11 AFC Bournemouth 3 1 1 1 4 – 5 -1 4 12 Everton 3 1 1 1 1 – 2 -1 4 13 Chelsea 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 13 West Ham United 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 15 Wolverhampton Wanderers 3 0 3 0 2 – 2 0 3 16 Aston Villa 3 1 0 2 4 – 5 -1 3 17 Norwich City 3 1 0 2 6 – 8 -2 3 18 Southampton 3 1 0 2 3 – 5 -2 3 19 Newcastle United 3 1 0 2 2 – 4 -2 3 20 Watford 3 0 0 3 1 – 7 -6 0 Plassering Champions League

