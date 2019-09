OPPVISNING: Martin Ødegaard herjet med Malta på Ullevaal torsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

«Guttungen» er blitt en voksen mann

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Malta 2–0) Hovedgrunnen til at «alle» toppklubbene i Europa ønsket seg Martin Ødegaard (20) allerede som 15-åring, så vi på Ullevaal torsdag kveld: Han ser ting som de andre ikke engang får med seg på videogjennomgangen etter kampen.

Vi har jo sett det i mer enn fem år allerede, i flash og perioder, at Martin Ødegaard har en helt spesiell gave.

Poenget er at i dagens internasjonale fotball så må du kunne så mye mer enn det Martin Ødegaard viste fram i tenårene: Blikk, teknikk og pasninger med riktig fart, vinkel og høyde.

Det var det som skilte ham fra resten av talentene for fem år siden. Men selv dét var ikke nok.

Men du ser det nå, hva han har jobbet med, spillet uten ball, løpene hjemover, musklene, som han flashet noen av på Instagram nylig ...

Du ser en mer moden spiller, du ser plutselig en «helhet» i spillet hans. Det er ingen tilfeldighet at modenheten skjer nå. Vi må huske på at Martin Ødegaard ble kastet ut i mannfolkverdenen da vi andre slet med å komme med på guttelaget.

Så det er ikke rart det har tatt litt tid.

Og jeg er en av dem som har valgt å kommentere Martin Ødegaard ganske sjelden, rett og slett fordi jeg mener han burde få den tiden han trengte for å vise oss – at det dere så var ikke en slags «flash in the pan», som engelskmenn sier om noe som til tider er en døgnflue.

For det er ikke Martin Ødegaard. Han nærmer seg 21 år, en fin alder å ta fram modenheten sin på. På Ullevaal stadion torsdag kveld så vi hvor mye bedre han er i det helhetlige spillet.

Og da blir det briljante, fintene, pasningene, blikket, teknikken – enda bedre og finere å se på.

Martin Ødegaard startet 2019 med å være et spørsmålstegn for landslagssjef Lars Lagerbäck. Etter drøyt åtte måneder av dette året kan vi konstatere at Ødegaard er blant de første – kanskje den aller første – Lagerbäck setter på arket sitt.

Det er ingen tvil lenger, via seriestarten i La Liga som månedens spiller, og banens beste i seieren over Malta:

Martin Ødegaard er ingen valp, ingen guttunge lenger.

Martin Ødegaard er blitt voksen. Han jobber hjem, han tar fra motstanderne ballen. Men samtidig er den «gamle Martin» fortsatt der: Mot Malta slo han noen geniale pasninger, han hadde noen enorme dragninger som gjorde publikum glade og Malta-spillerne frustrerte.

Nå kan du gjerne kontre med å si at Malta er ingen målestokk, at dette er hyping av Ødegaard. Men jeg har faktisk aldri hypet han. Torsdag kveld så jeg rett og slett bare en meget god fotballspiller dominere en fotballkamp, som han kan gjøre i minst 10 år til for Norge.

Kampen ble som ventet: Norge presset i 90 prosent av kampen, men skapte ikke all verden før en halvtime var spilt. Det gikk litt for sakte, Malta lå som ventet lavt og kompakt.

Det ble de (tidligere) utskjelte dødballene, med tilhørende håndkle som avgjorde kampen. Håvard Nordtveit, som spilte en god kamp i Norges midtforsvar sammen med Even Hovland, tørket ballen etter 33 minutter, fant hodet til stopperkollega Hovland, som headet bakover – og der, av alle tenkelige spillere, sto Sander Berge.

Han kastet seg fram og gjorde 1–0 til Norge – med hodet.

Scoringen var forløsende. Stefan Johansen skjøt i tverrliggeren, før Even Hovland, igjen, på nok et innkast fra kollega Nordtveit, ble dradd ned inne i feltet. Straffe, og på overtid i 1. omgang scoret Joshua King sikkert fra 11 meter.

Ødegaard, og debutant Haaland, hadde et par sjanser etter pause, der King ble tatt av tidlig for å være enda klarere til Sverige.

Og dermed ebbet kampen ut med 2–0 til Norge, et ganske ventet resultat.

Søndag venter langt verre motstand, i Stockholm.

Der trenger Norge Ødegaard i minst like god form som mot Malta.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

