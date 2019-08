VAR GOD: Martin Ødegaard scoret matchvinner-målet mot Mallorca søndag ettermiddag. Foto: CATI CLADERA / EFE

Martin Ødegaards oppgjør med VAR: – Det tar bort noe av det jeg mener er viktigst

MALLORCA (VG) Martin Ødegaard (20) applauderte foran TV-skjermen da Brede Hangeland (38) gikk i strupen på VAR. Nå deler stortalentet sitt syn på fotballens kontroversielle nyvinning.

– Fotball er verdens vakreste spill, og hvis du skal gjøre noe med det, så må man være veldig forsiktig. Den offside-situasjonen de sjekket her var helt patetisk, sa Hangeland mandag kveld i det som etter hvert utviklet seg til å bli en opphetet debatt i TV 2s Premier League-studio.

– I fotball, som i livet, er det et faktum at noen ganger går ting for deg og andre ganger går ting mot deg. Det det handler om i fotball og i livet er å reise seg igjen etterpå. Du har spilt hundrevis av kamper. Noen ganger gjorde dommeren feil. Så går det videre, da. Fotballens fremste verdi er ikke rettferdighet, det er underholdning, følelser og øyeblikk, sa den tidligere landslagsstopperen videre.

Ødegaard, som forrige helg uttrykte frustrasjon over hvor lang tid det tok VAR å bestemme seg i den spanske serieåpningen, fulgte med på Hangeland-tiraden fra sofaen i San Sebastián og uttrykte sin støtte til rogalendingen på Instagram.

«MVP, Brede Hangeland», skrev Ødegaard med tre klappe-emojier og et bilde av TV-en sin:

ENIG: Martin Ødegaard deles Brede Hangelands syn på VAR. Foto: Skjermdump, Instagram

Etter å ha blitt matchvinner mot Mallorca søndag kveld tok Ødegaard seg tid til å utdype sitt standpunkt om VAR, som også ble brukt under Real Sociedads 1–0-seier.

Ødegaard slo flere ganger ut med armene da dommeren ventet lenge på at videodommerne skulle vurdere mulige hands- og straffesituasjoner.

– Jeg synes det gjøres feil fortsatt med VAR. For meg er det ikke nødvendig. Jeg føler at man heller kan få inn et par dommere til om det er så vanskelig å se situasjoner. Kanskje ha noen som sitter på linjen og hjelper til på offsider, for eksempel, foreslår Ødegaard overfor VG.

– Hangeland sa det fint: Den dagen man har teknologi som gjør at det piper i en klokke når det er offside, kan man selvsagt ha det. Men nå må man vente, og det tar ut tempoet av kampen, sier han.

Drammenseren kjenner det på kroppen mens han spiller, han klarer ikke helt å slippe jubelen løs umiddelbart.

– I dag var jeg til og med litt tilbakeholden etter scoringen, for jeg tenkte det kanskje var offside på pasningen jeg slo til Portu, sier Ødegaard.

– Det tar bort noe av deg jeg mener er viktigst med fotballen, som er lidenskap og følelser. Jeg er ikke så fan, konkluderer 20-åringen, som velsignes av Charter-Svein etter målet mot Mallorca:

Han fikk et ublidt møte med VAR allerede i februar da han i et oppgjør for Vitesse mot gamleklubben Heerenveen ble fratatt en lekker scoring etter videodømming.

– Dette er kanskje den bitreste følelsen jeg noensinne har hatt etter en kamp, sa Ødegaard til den nederlandske kringkasteren NOS etter kampen.

– Det er galskap. Sånn er fotballen er blitt med VAR (videodømming). Jeg liker det ikke, det er ikke fotball. Det er kanskje lett å si fordi avgjørelsen gikk mot oss, og kanskje det hadde vært annerledes om rollene hadde vært snudd om, men min mening er at det ikke er sånn fotball skal være, sa han.

