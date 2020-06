KAN FORSVINNE: Torgeir Børven har fortsatt ikke kommet til enighet med Odd om en ny kontrakt. Avtalen utløper 31. juli. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Rosenborg skal være interessert i Torgeir Børven

Rosenborg viser interesse for Torgeir Børven (28) under to måneder før kontrakten hans med Odd utløper, det meldte Telemarksavisa først fredag.

VG får også opplyst fra informert hold at det er konkret interesse for Børven fra trønderne.

Sportssjef Mikael Dorsin og hovedtrener Eirik Horneland i Rosenborg har ikke besvart VGs henvendelser. Det samme gjelder daglig leder Einar Håndlykken og sportslig leder Tore Andersen i Odd.

Børvens kontrakt med Odd utløper 31. juli. Spissen, som ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong, har foreløpig avslått alle tilbud fra skiensklubben.

Den siste uken har det vært dialog mellom Børven og Odd med tanke på en eventuell forlengelse av kontrakten. På et tidligere utspill fra Odd denne våren sa Børven nei og beskrev overfor Varden at han trodde «det var kødd».

– Soleklare seriefavoritter, sier VGTV-profil Bernt Hulsker om et eventuelt Rosenborg-lag med Torgeir Børven på topp.

Her kan du se Hulskers reaksjon da han ble gjort oppmerksom på rapportene om RBK-interesse for Odds stjernespiss:

