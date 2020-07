ENGASJERT: Gengarani Ramanathan fra Sri Lanka har hatt flere verv i Mjøndalen IF, og er med det et av unntakene i norsk idrett. Foto: Privat

Minoriteter underrepresentert i styreverv: – Klubbene må se bredere

Gengarani Ramanathan kom til Norge fra Sri Lanka da hun var 18 år, og var blant Mjøndalens styremedlemmer en årrekke. Innvandrere i hennes situasjon er redde for å påta seg styreverv i idretten, mener hun.

– Folk med innvandrerbakgrunn som meg møter sjelden opp på dugnader. De mangler forståelsen for dugnadskulturen i Norge. Uten den forståelsen blir det vanskelig å gå videre, sier Ramanathan til VG.

Tidligere i juni skrev VG om innvandreres underrepresentasjon i Eliteseriens klubbstyrer, og undersøkelsene viser at kun ett av 105 styremedlemmer hadde innvandrerbakgrunn.

Frivillig arbeid i idretten har Gengarani Ramanathan sett verdien av, og hun satt som styremedlem i Mjøndalen Idrettsforening - først i bredden, så elitesatsingen - i syv år til og med 2018.

Hun er opptatt av å få flere foreldre og andre med innvandrerbakgrunn inn i klubben.

Mange verv

Fra da hennes eldste sønn begynte å spille fotball som syvåring, har hun vært engasjert i Mjøndalen IF. Fra å delta på treninger og kamper, ble hun dugnadsansvarlig før hun gikk inn i styret i 2011. I 2018 gikk hun ut av styret og som leder i utviklingsavdelingen. I dag er hun samfunns/idrettskontakt og nestleder i utviklingsavdelingen i Mjøndalen IF.

– Å være engasjert ble en inngang til at jeg satt i styret. Jeg har blitt møtt med åpenhet i klubben, sier hun.

Ramanathan mener at både innvandrere og de som allerede er engasjert i klubber, har et gjensidig ansvar for inkludering.

– I Mjøndalen tar vi ansvar og viser vei, noe som gir en trygghet. Det er ikke lett for alle å komme til et nytt land med en annen kultur der frivilligheten i idretten står sterkt.

Hun mener de viktigste tiltakene er å være inkluderende og spre informasjon om frivillig arbeid for foreldre, og å informere om hvor foreldre kan henvende seg dersom man ønsker å bidra i klubben.

– Jeg prøver å ufarliggjøre det og vise at det kan være en verdifull jobb å bidra i klubben.

Frivillighet og tillit

Ivar Eimhjellen er forsker ved NORCE Samfunn og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, og har blant annet forsket på frivillig arbeid og tillit, i sammenheng med integrering. Han bekrefter at minoriteter er underrepresentert i organisasjoner.

– Vi vet at det generelt er lavere deltagelse av folk med innvandrerbakgrunn i organisasjoner. Det viser den siste rapporten vi har skrevet om temaet med datagrunnlag fra SSB, sier Eimhjellen.

– Det tar tid å bli kjent med lokalsamfunnet og å forstå dugnadskulturen i Norge. Det er lavere deltagelse blant de fleste innvandrergrupper sammenlignet med nordmenn i de fleste organisasjonstyper. Det er mange med innvandrerbakgrunn som ikke vet hvor man skal begynne eller henvende seg dersom man vil bidra.

Rapporten viser at man omgir seg med dem som er like som en selv, så når man rekrutterer til frivillig arbeid og styreverv, kontakter man gjerne de man kjenner fra før.

– Derfor er spørsmålet hvordan man kan rekruttere bredere. Jo, da må man komme inn i nettverkene der innvandrere er, sier Eimhjellen.

Tiltak for mangfold

Henrik Lunde er seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund. Han mener bevisstgjøringen som har økt rundt rasisme de siste ukene er viktig.

– Engasjementet er så stort, og engasjerer langt ut over dem som er svarte eller har innvandrerbakgrunn. Rasisme gjelder flere samfunnslag. Det å snakke om det er første skritt, det å få satt det på dagsorden.

– En viktig ting for forebygging av rasistiske holdninger, er at idretten må reagere når noe skjer. Fotballen skal ha et regelverk på plass, slik at man vet hvordan man kan reagere når noe skjer praksis. Det er vår jobb at det er på plass.

At minoriteter er underrepresentert i fotballen, er særlig et problem utenfor banen. Lunde mener det ligger et ansvar hos klubbene og valgkomiteene for å øke bevisstheten rundt problematikken.

– For at det skal bli endring, må vi jobbe proaktivt og aktivt spørre etter folk, også de med minoritetsbakgrunn. Klubbene blir bedre med større mangfold, og skal klubbene overleve, må man se bredere. Vi må ha en bevisst politikk når det kommer til klubbutvikling, for å hjelpe klubbene til å bli bedre, sier Lunde.

