SUKSESSFULL: 68-åringen er tidligere trener for Aalesund, der han fikk sparken i 2008. Han ledet Djurgården til seriegull i 2002 og 2003. Foto: Robin Nordlund / TT / / TT NYHETSBYRÅN

Delte fremmedfiendtlig innlegg på Facebook – fikk sparken

Tidligere Aalesund-trener Sören Åkeby (68) spredte fremmedfiendtlig innlegg i sosiale medier som bryter med Östersunds verdier. Det kostet ham jobben.

Nå nettopp

Åkeby var nyvalgt i Östersund FKs sportskomité, skriver svenske Fotbollskanalen. På Facebook har han blant annet formidlet at Sverige er «i krig».

– Jeg er ikke rasist. Vil foreningen avslutte samarbeidet, aksepterer jeg det, sier Åkeby til Fotbollskanalen.

Han var trener i Aalesund sesongen 2008, men fikk sparken i august samme år.

De siste årene skal han ha delt flere innlegg med negativt fokus på innvandrere og Sveriges innvandringspolitikk.

Åkeby fikk en rolle i Östersund FK så sent som 21. mai. Med et par dagers mellomrom delte han de siste sakene som omtales som fremmedfiendtlige. I et innlegg het det at en svensk gutt «igjen er drept av en fremmedrase», etterfulgt av «Gjør din plikt. Gjør motstand. Stå ikke å se på når ditt eget folk blir myrdet, voldtatt og fornedret. Organiser deg og gjør motstand mot denne fremmedinvasjonen. Vi er i krig!».

Östersund FK setter mangfold og menneskers likeverd høyt, skriver de på sine nettsider.

les også VG kårer eliteseriens beste trenere

Fotbollskanalen tok kontakt med Åkeby i forbindelse med innlegget, som deretter ble fjernet.

Lederen i Östersund FK Mathias Rasteby kjente ikke til innlegget da Fotbollskanalen tok kontakt, og henviste til Åkeby og at dersom han har uttrykt fremmedfiendtlighet i sosiale medier, må han i så fall stå for det.

Senere torsdag publiserte Östersund at Åkeby har mistet sin rolle i klubben, der han i utgangspunktet skulle bistå hovedtreneren med sin trenerkunnskap og erfaringer som trener.

– Samarbeidet avsluttes på grunn av at det har blitt kjent at Sören Åkeby publiserte et innlegg på sosiale medier som direkte strider mot ÖFKs verdier, annonserer de på sine nettsider.

Publisert: 12.06.20 kl. 05:29

Fra andre aviser