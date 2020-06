Kommentar

Dette bildet illustrerer idrettens problem

Av Leif Welhaven

MARKERING: Bayern Münchens Serge Gnabry med armbånd med ordlyden «Black lives matter». Like over skimtes logoen til Qatar Airways, et flyselskap eid av staten Qatar som har høstet mye kritikk for behandlingen av fremmedarbeidere under byggingen av blant annet fotballstadioner og infrastruktur inn mot VM i fotball i 2022. The Guardian skrev i mars at 34 mennesker har dødd i den sammenhengen de siste seks årene. Bildet er tatt under kampen mot Bayer Leverkusen. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL / Getty Images POOL

Armen til Bayern Münchens Serge Gnabry sier mer enn tusen ord om hvor langt – og samtidig hvor kort – idretten har kommet i å ta kampen for menneskeverdet seriøst.

Noe er på gang nå i en verden som i altfor langt tid har vært forsøkt fremstilt som en egen boble. Selvsagt kan og skal det finnes det finnes rom til at idrettsstjerner bryr seg om samfunnet rundt seg. Det er bare sludder å skulle hindre ytringer utenfor 4-4-2, eller å tro at idrett og politikk ikke henger sammen.

Derfor er det så gledelig å se at det ikke lenger bare er i regisserte reklamekampanjer at et spørsmål som rasisme adresseres. Stadig flere lag og utøvere tar grep for å markere et veldig viktig standpunkt. Senest søndag var Marcelo nede på kne, og han blir nok på ingen måte den siste som vil være med på oppgjøret med ugreie holdninger til hudfarge og etnisitet.

GIKK NED PÅ KNE: Real Madrids Marcelo markerte scoring på denne måten. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Samtidig havner idretten i et paradoks dersom et aktivt standpunkt rundt menneskerettigheter og likeverd blir selektivt anvendt. Det er fantastisk at sporten nå går sammen mot rasisme, men hva med andre arenaer?

Her blir idrettens innfallsvinkel fort litt hul, dersom kampen som nå tas ikke blir utvidet til et ekstremt betent område.

Hva med alle gjestearbeiderne som har omkommet under byggingen av anlegg til verdensmesterskapet i Qatar i 2022, for eksempel? Bør de ha noe mindre menneskeverd enn andre? Hvordan kan de ha seg at det ikke er noen som står skikkelig opp for en så sårbar gruppe, som er blitt behandlet så hensynsløst i forberedelsene til en fotballfest som er anskaffet på tvilsomt vis?

Akkurat her er det at fotografiet fra Bayern Münchens kamp mot Bayer Leverkusen blir illustrerende for tingenes tilstand. Ære være Serge Gnabry & co for båndet rundt armen med ordlyden «Black lives matter». Men rett over der skimter man såvidt en logo – Qatar Airways – som setter mye av toppidretten i dag i et ikke like vakkert lys. Mektige aktører selger seg som PR-maskiner for interesser med et svært lite ålreit forhold til menneskerettigheter.

Den tyske storklubben inngikk i 2018 en femårig samarbeidsavtale med Qatar Airways, som eies av det samme regimet som skal arrangere et omdiskutert VM og stadig sikrer seg nye mesterskap. Klubben er på ingen måte alene om å knytte navnet sitt til avtaler som bytter store penger med fotballglans som en geopolitisk valuta, der Newcastles saudiske eventyr er blant de siste skuddene på stammen.

Men spørsmålet som drøftes her, blir jo i hvilken grad vi bør kunne vente at den økende bevisstgjøringen ned på spillernivå nå brer om seg. Vi ser Manchester Uniteds Marcus Rashford skrive brev til parlamentsmedlemmer om fattigdom og matmangel, som i seg selv er meget prisverdig. Men hva med alle dem som om bare drøyt to år skal spille på stadionanlegg som har kostet så mye menneskelig lidelse?

Det er bare dager siden kom nye nedslående nyheter, nå om arbeidere som har slitt med å få ut lønn for innsatsen. Skal spillere som nå åpenbart er bevisstgjorte på noen områder bare lukke øynene på et annet? Det blir for enkelt å toe sine hender fordi vertsnasjonsvalg er FIFAs business, eller å la det passere hvordan den forretningen ble noe av.

Det er ikke så lenge siden Liverpool-boss Jürgen Klopp raste mot VGs spørsmål relatert til Qatar. Hvorfor skal det være uakseptabelt å spørre ham om slikt?

I tiden som har gått har både coronaproblematikken og rasismedebatten som gradvis har spredd seg i idretten, i beste fall bidratt til en litt annen innstilling. Muligens er det naivt å tro på en revolusjon. Men det må være lov til å håpe at spillere ser hvilken makt de kan ha, og at det faktisk er ekstremt viktig at idrettsforbilder også blir forbilder som medmennesker.

Det er fortsatt teoretisk mulig at galskapen ved å la Qatar få gjennomføre VM i 2022 blir stoppet i ellevte eller tolvte time. Men da er det faktisk idretten selv, og ikke minst spillerne, som er nødt til å ta affære.

Livene til gjestearbeidere i Midtøsten er nemlig ikke noe mindre verdt enn andre menneskeliv. Hva med en en tydelig markering også her, for eksempel rundt den andre armen hos stjerner fra en tysk fotballstormakt?

Publisert: 16.06.20 kl. 06:42 Oppdatert: 16.06.20 kl. 09:38

