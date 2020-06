VIL GJENTA SUKSESSEN: Glimt-trener Kjetil Knutsen ønsker å gjenta medaljen med Bodø/Glimt. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Bodø/Glimt må bryte grusom statistikk: – Vi skal motbevise historien

Forrige sesongs sølvlag har mistet flere av sine viktigste spillere, men troen på å gjenta medalje er likevel til stedet for Bodø/Glimt. Da må de gjøre noe klubben aldri har klart før.

Nå nettopp

– Målsettingen vår er at vi skal motbevise historien til Bodø/Glimt. Nå skal vi prøve å ha flere gode år på rad, sier trener Kjetil Knutsen til VG.

For historien til Bodø/Glimt viser at det ofte har gått dårlig året etter en god sesong. I 2015 ble det en sterk niende plass, etterfulgt av nedrykk den påfølgende sesong. Fra 2008 til 2009 var fallet enda større, da de gikk fra fjerde plass til nedrykk.

Før sølvmedaljen forrige sesong ble den siste medaljen tatt i 2003 (sølv). Året etter endte de på 12. plass.

Av de fire gangene Bodø/Glimt har tatt medalje i den øverste divisjonen, må vi helt tilbake til den første i 1977 for å finne sist de holdt seg inne i topp ti sesongen etter. Da endte de på niende.

Mistet nøkkelspillere

I fjor kom den femte medaljen, men å gjenta suksessen til fjorårets sølvlag blir ikke enkelt. For ut dørene på Aspmyra har det forsvunnet en rekke sentrale spillere.

Blant andre har kaptein Ricardo Friedrich, Vegard Bergan, Erlend Dahl Reiten, Vegard Moberg og Endre Kupen forlatt klubben i løpet av vinteren og våren. I tillegg forsvant Amor Layouni allerede i fjor høst.

Og viktigst av alt har de mistet årets spiller i Eliteserien i fjor: Håkon Evjen.

– En spiller som Håkon får man bare vært tiende år. Vi klarer ikke å rent erstatte ham, så da må vi kompensere det med at flere spillere tar nye steg, sier Knutsen.

– Vi er ikke helt der vi vil være, men det visste vi fra før. Vi har ikke Håkons evne til å skape ubalanse, hans evne til å være helt ekstrem i gjenvinningsspillet, eller hans sluttprodukt.

Inn er det kommet flere som tidligere har vist at de holder høyt nivå om de har dagen, men Knutsen understreker at de trenger tid til å spille seg inn i kollektive Bodø/Glimt.

Han tror likevel at laget hans skal være med i kampen om medaljene også denne sesongen, noe Patrick Berg er enig i.

– Når jeg ser på mannskapet har jeg veldig tro på det. Vi må bare stå på hver eneste kamp, så tror jeg vi kan gjøre det bra. Jeg tror vi skal ha et slagkraftig mannskap i år også, sier Berg.

Varierende oppkjøring

Det har naturlig nok blitt en veldig lang sesongoppkjøring for Bodø/Glimt, som med de andre lagene, etter at serien ble utsatt som følge av coronaepidemien.

Totalt har de gulkledde spilt åtte treningskamper i 2020. I de fem første viste de mye av det gode offensive spillet de hadde forrige sesong, men så har det blitt tre tap og bare én scoring på de siste tre.

Bodø/Glimts overganger etter forrige sesong Inn: Marius Høibråten (Sandefjord)

Sondre Brunstad Fet (Aalesund, lån)

Ola Solbakken (Ranheim)

Aleksander Foosnæs (Ranheim)

Alfons Sampsted (IFK Norrköping, Sverige)

Sammy Skytte (FC Midtjylland, Danmark)

Kasper Junker (AC Horsens, Danmark)

Kent Malic Swaleh (Tromsdalen)

Sebastian Tounekti (Tromsdalen)

Isak Helstad Amundsen (egen stall) Ut: Håkon Evjen (AZ Alkmaar, Nederland)

Ricardo Friedrich (Ankaragücü, Tyrkia)

Vegard Bergan (Start)

Erlend Dahl Reiten (Rosenborg, tilbake etter lån)

Vegard Leikvoll Moberg (Silkeborg, Danmark)

Endre Kupen (Sogndal)

José Isidoro (Junkeren)

Andreas van der Spa (Øygarden)

Adrian Skindlo (Junkeren)

Ólíver Sigurjónsson (Breidablikk, Island)

Amadou Konaté (Lyon-Duchère, Frankrike, lån)

Casper Øyvann (Tromsdalen)

William Mikalsen (HamKam) Vis mer

Bodø/Glimts treningskamper 2020 24. januar: Grorud–Bodø/Glimt 0–1

31. januar: Sparta Praha–Bodø/Glimt 1–2

7. februar: Aalesund–Bodø/Glimt 0–1

14. februar: Strømsgodset–Bodø/Glimt 0–5

21. februar: Lillestrøm–Bodø/Glimt 1–4

5. mars: Rosenborg–Bodø/Glimt 3–1

30. mai: Rosenborg–Bodø/Glimt 1–0

9. juni: Vålerenga–Bodø/Glimt 1–0 Vis mer

Etter generalprøven mot Vålerenga, som endte med 0–1-tap, er det spesielt en ting som må jobbes med før sesongstarten.

– Vi er for lite gjennombruddshissige. Vi spiller for mye rundt, og det gjør at vi ikke blir farlige nok. Det må gå fortere, sier Glimt-treneren.

– Vi skaper for lite. Nå må vi må jobbe med sluttproduktet, sier Berg.

Den lokale midtbanespilleren danner Bodø/Glimts nye kapteinsteam sammen med Ulrik Saltnes.

– Det er stort. Jeg er veldig stolt av å være kaptein for barndomsklubben, sier 22-åringen.

Kommende tirsdag seriestarter Bodø/Glimt borte mot Viking.

– Det blir en tøff kamp, mot to lag med mye energi. Det blir garantert en krig som vi må vinne, så får vi prøve å spille fin fotball etter at vi har vunnet den krigen, sier Berg.

Etter kampen mot Viking forrige sesong ble Patrick Berg hyllet av supporterne:

Publisert: 13.06.20 kl. 12:56

