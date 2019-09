STORTRIVES: Mike Jensen har for lengst blitt glad i Rosenborg og lagkameratene Samuel Adegbenro og Anders Konradsen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Jensen åpner for å bli i RBK ut karrieren

LINZ (VG) Mike Jensen (31) bekrefter at han har sagt nei til andre klubber i løpet av sin tid i Rosenborg.

For mindre enn 10 minutter siden







Det forteller dansken på en pressekonferanse i Linz før torsdagens Europa League-møte med den østerrikske serietoeren LASK.

– Lojalitet er veldig viktig for meg. Det er noe jeg setter høyt, og det er noe jeg har satt pris på. Det går begge veier. Med Rosenborg har det vært gjensidig respekt siden jeg kom. Jeg håper det fortsetter noen år til, sier Jensen.

– Kan du se for deg å avslutte karrieren i Rosenborg? spør Adressa.

– Det tror jeg godt at jeg kunne tenkt meg.

– Hva er grunnen til at du allerede nå ser for deg å kunne avslutte karrieren i Rosenborg? spør VG.

– Det har noe med å føle seg godt tilpass og at du er på rett nivå med tanke på mestring, men også utfordringer. Så handler det selvfølgelig om å føle at du er med på å bygge noe. Jeg føler også at rollen min på laget passer meg perfekt. Så liker jeg personene jeg jobber med og det trønderske folket. Jeg liker ikke så godt det trønderske været, men bortsett fra det har jeg funnet meg sinnssykt godt til rette, sier Jensen og smiler.

Er stolt

Jensen er inne i sin syvende sesong som Rosenborg-spiller, etter at han kom gratis til klubben i 2013. Han trekker frem de fem siste årene som ekstra spesielle.

Jensen har vunnet serien i 2015, 2016, 2017 og 2018. I tillegg har han tatt to cuptitler (2016 og 2018) og deltatt i Europa League tre ganger på de fire siste sesongene.

– Jeg er stolt over at jeg har vært med på så mange internasjonale kamper. Som fotballspiller vil du være med på de store tingene, sier dansken.

Kunne forlatt RBK

31-åringen bekrefter at også at han har hatt tilbud fra andre klubber de siste årene.

– Ja. Det er et marked som lever hele tiden. Fotball er en stor business. Det er mange som følger med på alt du gjør. Jeg tror det vil være interesse for de fleste som spiller i Rosenborg sånn som vi har gjort det, sier Jensen.

Han får ros av RBK-trener Eirik Horneland, som sier følgende om at kapteinen åpner for å bli i klubben ut karrieren:

– Han har 2,5 år igjen av avtalen sin. Den styringen sitter både han og vi på - sammen. Han har vært en veldig viktig bidragsyter, og det vil han også være i fremtiden, mener Horneland.

Nå ser både han og Jensen frem til å lede trønderne i en ny viktig kamp. Det skjer her på Linzer Stadion klokken 18.55 torsdag kveld.

– Det blir veldig fint å komme i gang. Jeg tror de (LASK) er ukjent for en del av oss. Det er de sikkert ikke for typen til høyre for meg (Horneland), men for en del av oss andre. Vi får se hvordan det går, men vi gleder oss noe enormt.

Publisert: 18.09.19 kl. 19:48







Mer om