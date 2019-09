Tapte etter overtidsscoring: - Helt forferdelig

MOLDE (VG) (Molde-Lillestrøm 2–1) Molde stanget og stanget mot et lavtliggende Lillestrøm, men på overtid sikret Kristoffer Haugen (25) tre poeng for Molde som fortsatt er ubeseiret hjemme på Aker Stadion denne sesongen.

Uten toppscorer Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem, som begge sonet karantene, tok Molde tidlig grep om kampbildet, men slet med å spille seg til de store mulighetene mot et ekstremt lavtliggende Lillestrøm.

Men langt inne på overtiden sikret Kristoffer Haugen tre poeng og en 2–1 seier for blåtrøyene som nå står med seks strake hjemmeseire mot Lillestrøm som ikke har vunnet på Aker Stadion siden 2013 i Eliteserie-sammenheng.

– Det var en helt ekstrem god følelse. Det var helt euforisk, smiler matchvinneren til VG rett etter kampslutt.

– Det klikker helt. Du vet at kampen er ferdig, og da er det bare en fantastisk følelse som ikke er mulig å beskrive. Jeg har ikke ord, sier Molde-kaptein Ruben Gabrielsen om hvordan det var å se forsvarskollegaen sikre tre poeng.

Da hadde Molde presset på i jakten etter seiersscoringen for å sikre tre poeng i gulljakten, mens et desperat LSK-forsvar ryddet unna, og så ut til å vinne ett poeng borte på ligaens vanskeligste bortebane.

– I hele andre omgang trykker vi de langt bak, men i dag gikk det småtungt, men når den kom på slutten synes jeg det var særdeles fortjent, rettferdigheten seiret og dyktigheten var utslagsgivende, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

I Lillestrøm-leiren var det naturligvis dårligere stemning, og det var en frustrert Lillestrøm-trener som møtte pressen.

– Det kjennes ut som et helvete akkurat nå. Vi jobber fryktelig godt gjennom hele kampen og har ett poeng helt inn mot slutten, så det er tungt, sier Lillestørm-trener Jörgen Lennartsson til VG.

LSK tok ledelsen

I en dyp 4–5–1 formasjon demmet Lennartssons menn i stor grad opp for hjemmelaget, og etter en halvtime sjokkerte gjestene de fremmøtte på Aker Stadion.

For etter en sjansefattig halvtime pekte dommer Rohit Saggi på straffemerket. Thomas Lehne Olsen blåste et frispark rett i muren, før Ruben Gabrielsen klarerte ballen rett til værs.

I den påfølgende duellen skubbet Eikrem-erstatter Fredrik Sjølstad Lillestrøm-kaptein Daniel Pedersen i ubalanse i det han tok sats i duellen med Etzaz Hussain inne i sekstenmeteren.

Kristoffer Ødemarksbakken hamret nedfallsfrukten i mål, men Saggi hadde allerede dømt straffe.

Fra elleve meter var imidlertid Fredrik Krogstad iskald og satte sikkert inn 1–0 for gjestene, i det som var deres første målsjanse.

Fortjent utligning

Etter sidebytte fortsatte Molde å stange i en gul vegg i jakten på utligning, og etter 64 minutter fikk de omsider uttelling.

En våken Leke James plukket opp returen fra Maric etter en markkryper fra Hussain, og alene med Lillestrøms sisteskanse satte James sikkert sitt tolvte mål for sesongen.

Da hadde James allerede brent alle tiders mulighet tre minutter etter pause da han headet like over fra kloss hold.

Slitt mot topplagene

Tapet for serieleder Molde søndag kveld forlenger den dårlige statistikken mot topplagene for Lillestrøm.

En gjennomgang fra lokalavisen Romsdals Blad viser nemlig at gultrøyene kun har tatt to fattige poeng – uavgjort mot Kristiansund og Rosenborg hjemme på Åråsen – mot de syv beste lagene i Eliteserien så langt denne sesongen på tolv kamper.

Søndag så det lenge ut til at de skulle få med seg noe fra Aker Stadion, men tre minutter på overtid sendte Kristoffer Haugen Aker Stadion til himmels og sikret tre poeng.

Ubeseiret hjemme

Dermed står Molde med 14 strake hjemmekamper uten tap hjemme på Aker Stadion. For vi må nemlig helt tilbake til fjorårets 20. serierunde da vant Ranheim 2–3 på Aker Stadion.

Siden den gang har Tornekrattet fortsatt til gode å se Molde, som var ligaens beste hjemmelag med 11-1-3 i fjor, gå tapende av eget kunstgress.

For etter å ha avgitt mange poeng på hjemmebane de foregående sesongene, ser de det ut til at de er i ferd med å skape et fort hjemme på Aker Stadion.

