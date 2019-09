STERK: Joshua King, med ballen, spilte en god kamp sist runde mot Everton og Morgan Schneiderlin. Foto: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Mener Joshua King skaper hodepine for manageren

Eddie Howe hyller Joshua King (27) – men ekspert mener Bournemouth-sjefen har en hodepine hvordan han best kan bruke den norske landslagsspissen.

Nå nettopp







Her er fredagens oddstips

– Joshua Kings spill på kanten gir Eddie Howe en hodepine for hvordan han skal komponere laget mot Southampton (fredag kl. 21.00), skriver kommentator Tom Crocker i lokalavisen i Bournemouth, Daily Echo.

les også Ødegaards nye rolle ingen King-favoritt

Til kampen mot Everton (3–1-seier) ville nemlig Howe ommøblere. Samtidig ville han ikke sette ut King. Dermed endte nordmannen på venstrekanten – en rolle som han løste så godt at Crocker kaller det Kings beste kamp denne sesongen.

– Kings forestilling skaper det største dilemmaet for Howe før Southampton-turen, skriver nevne Crocker.

King var nest sist på ballen til 1–0-målet og var en konstant trussel nedover sin venstrekant. Nordmannen ordnet frisparket som ga 2–1 for Bournemouth.

Fredag er det Eurojackpot: 436 millioner! Husk å spille før kl. 19.00!

– Josh er så sterk fysisk, så rask. Jeg ville ikke ha lyst til å spille mot ham, uansett om jeg var back eller midtstopper, sa manager Howe til Daily Echo etterpå.

– Han har den farten og den styrken som er ganske unik. Du trenger det i Premier League.

les også Svenskene ble stresset – dette var en unik norsk mulighet

Howe mener at Bournemouth har dobbel nytte av Kings ferdigheter – slik han viste det mot Everton:

– Når du har det tempoet og den kraften på kanten, så begrenser det også motstanderens angrepsevne på den siden. Josh gjorde en veldig god jobb for laget.

Målmessig har det imidlertid ikke vært noen stor sesong for Joshua King til nå: Ett straffemål mot Aston Villa for en drøy måned siden er den eneste nettkjenningen. For Norge scoret han også på straffe – da Malta ble slått 2–0. Mot Sverige spilte King igjen en stor kamp – selv om han ikke scoret.

les også King og Larsson i ordkrig etter at seieren glapp for Norge: – Da har de røyka

VG-tips: Hjemmeseier.

* Sørkyst-derby, to lag med syv poeng og begge går inn i dette oppgjøret med selvtillit etter respektive ligaseirer sist.

* Southampton tapte sine to første ligamatcher, og det var grunn til å være litt bekymret på deres vegne. Men hjemmelaget har siden fått mer dreis på det med borteseirer over Brighton (2–0) og Sheffield United (1-0), samt 1–1 hjemme mot Manchester United.

* Bournemouth har tap for Man. City og Leicester. Men både Aston Villa og Everton er slått – og inntrykket vårt er at det som regel bor mål i dette laget. Gjestene har ingen nye skader, men listen er lang nok for det med åtte mann ute.

* Southampton får med igjen Kevin Danso (f) etter karantene. Kan hende Nathan Redmond (mb) blir klar, men Moussa Djenepo (kant) er ute.

Åpen kamp dette, men alle skadene favoriserer ikke Bournemouth. Begge lag scorer til 1,57 i odds er et spillalternativ. Men hovedforslaget vårt er hjemmeseier til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.55, og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 20.09.19 kl. 12:15

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 5 3 1 1 16 – 6 10 10 3 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 11 – 6 5 8 4 Manchester United 5 2 2 1 8 – 4 4 8 5 Leicester City 5 2 2 1 6 – 4 2 8 6 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 7 Arsenal 5 2 2 1 8 – 8 0 8 8 West Ham United 5 2 2 1 6 – 7 -1 8 9 AFC Bournemouth 5 2 1 2 8 – 9 -1 7 10 Southampton 5 2 1 2 5 – 6 -1 7 11 Everton 5 2 1 2 5 – 7 -2 7 12 Crystal Palace 5 2 1 2 3 – 6 -3 7 13 Norwich City 5 2 0 3 9 – 12 -3 6 14 Burnley 5 1 2 2 6 – 7 -1 5 15 Sheffield United 5 1 2 2 5 – 6 -1 5 16 Brighton & Hove Albion 5 1 2 2 5 – 8 -3 5 17 Aston Villa 5 1 1 3 4 – 6 -2 4 18 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 8 -4 4 19 Wolverhampton Wanderers 5 0 3 2 6 – 10 -4 3 20 Watford 5 0 2 3 4 – 10 -6 2 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om