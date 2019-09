SIKRET STORAVTALE: Ole Gunnar Solskjær og David de Gea etter Champions League-kampen mot Paris Saint-Germain i Manchester i februar. Juan Mata til venstre. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Manchester Uniteds stjernekeeper signerte ny kontrakt

MANCHESTER (VG) En langvarig saga er ved veis ende: David de Gea (28) har forpliktet seg til Manchester United i minst fire nye år.

Oppdatert nå nettopp







Klubben bekrefter i en pressemelding at den spanske sisteskansen har skrevet under på en ny kontrakt som binder ham til Manchester United frem til juni 2023. I tillegg har klubben en opsjon om å forlenge avtalen med ytterligere ett år.

– Det er en sann ære å få muligheten til å fortsette karrieren min i Manchester United, sier De Gea, som frem til nå hadde en kontrakt som skulle utløpe ved sesongslutt.

les også United-stjernen forklarer seg etter Solskjær-stikk: – Ikke fornøyd

– Jeg er henrykt over at David har forpliktet sin fremtid til klubben på lang sikt. Over de siste årene har David bevist at han er verdens beste, og en livsviktig del av planene våre om å ta Manchester United tilbake der klubben hører hjemme. David er en fantastisk person, og hans strålende kvaliteter utgjør det perfekte grunnlaget i forsvaret vårt, sier Ole Gunnar Solskjær.

De Gea har spilt 367 kamper for Manchester United siden han ble hentet fra Atlético Madrid i 2011. I løpet av denne tiden har han vunnet Premier League, FA-cupen, ligacupen og Europa League med «de røde djevlene».

De siste ukene har det vært motstridende meldinger om De Geas fremtid, og den italienske storklubben Juventus har blitt nevnt som en mulig utfordrer om spanjolens signatur, men mandag ble det altså klart at han blir værende i England i overskuelig fremtid.

Han kunne riktignok vært borte for lengst: I 2015 var De Gea detaljer unna å signere for Real Madrid i en byttehandel der Keylor Navas gikk motsatt vei, men tekniske problemer skal ha ført til at klubbene ikke klarte å få i land avtalen før overgangsfristen.

les også Arsenal totalslaktes etter historiske tall: – Sjokkerende

Det kan Manchester United prise seg lykkelige for: Ingen keeper i Premier League har nemlig holdt nullen flere ganger enn David de Gea (56) siden starten av 2015/16-sesongen, ifølge Opta.

Saken oppdateres!

Publisert: 16.09.19 kl. 16:04 Oppdatert: 16.09.19 kl. 16:22







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 5 3 1 1 16 – 6 10 10 3 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 11 – 6 5 8 4 Manchester United 5 2 2 1 8 – 4 4 8 5 Leicester City 5 2 2 1 6 – 4 2 8 6 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 7 Arsenal 5 2 2 1 8 – 8 0 8 8 AFC Bournemouth 5 2 1 2 8 – 9 -1 7 9 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 10 Southampton 5 2 1 2 5 – 6 -1 7 11 Everton 5 2 1 2 5 – 7 -2 7 12 Crystal Palace 5 2 1 2 3 – 6 -3 7 13 Norwich City 5 2 0 3 9 – 12 -3 6 14 Burnley 5 1 2 2 6 – 7 -1 5 15 Sheffield United 5 1 2 2 5 – 6 -1 5 16 Brighton & Hove Albion 5 1 2 2 5 – 8 -3 5 17 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 8 -4 4 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Wolverhampton Wanderers 5 0 3 2 6 – 10 -4 3 20 Watford 5 0 2 3 4 – 10 -6 2 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om