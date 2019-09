Kommentar

Nå er han en av Europas heteste

(Salzburg – Genk 6–2) Det er noe med Erling Braut Haaland som sender tankene til Ekebergsletta.

Akkurat nå ser han ut som spilleren med de enorme fysiske fordelene, han som er så mye større og sterkere enn de andre at det er litt urettferdig. Men selv om 19-åringen kunne spilt Norway Cup i år, er det i Champions League han herjer.

FESTKVELD: Erling Braut Haaland jubler etter å ha sendt Salzburg i ledelsen. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

I sin første kamp i turneringen kunne han bedt om matchballen ved pause, etter ni kamper denne sesongen har han 17 mål, så imponerende at det nesten blir dumt. Men Haaland er smart på banen, ikke bare 1,94 diger, råsterk og vanskelig å komme innpå, også rask, ganske smidig og flink til å være på rett plass.

Det kanskje mest imponerende er avslutningsteknikken: Sjelden noe stress, ofte en enkel bredside, før han jubler med et vingespenn som en albatross.

Selv om det er altfor tidlig å si hvor dette eventyret ender, følges han garantert av de største klubbene i verden. Red Bull-sjefen Dietrich Mateschitz, en forretningsmann i Champions League-klassen, vet hva det betyr.

Den siste måneden har det sett ut som Haaland har havnet oppi energidrikken hans. Da målene rant inn mot Genk sto 75-åringen på tribunen og jublet, han som etter noen lange flyturer østover på 80-tallet fikk et lite kick av den søtladne thailandske drikken Krating Daeng. Mateschitz tilpasset innholdet til det vestlige markedet og Red Bull var skapt.

Han får sikkert et kick igjen, ved tanken på hvor mye penger den norske spissen kan komme til å bli verdt. Han ble hentet fra Molde for rundt 50 millioner kroner og har kontrakt til 2023. Fortsetter Haaland på denne måten, er han snart verdt det tidobbelte.

Nå trenger ikke Dietrich Mateschitz penger. Ifølge Forbes er han nummer 53 på listen over verdens rikeste menn, med en formue på 160 milliarder. Til sammenligning er Liverpool-eier John W. Henry god for 24 milliarder.

Haaland er god for mål, mange mål. Han ble lagt merke til etter ni mot Honduras i U20-VM, og etter starten på denne sesongen har navnet hans vært å høre i store europeiske fotballpodkaster, men dette var gjennombruddsdagen. Nå kunne alle se at Erling Braut Haaland er en av de heteste tenåringene i europeisk fotball.

Men det er kanskje greit å ta en ørliten pust i bakken.

De 17 målene er kommet mot Mattersburg, Wolfsberger, St. Pölten, Admira Wacker, Tirol, Hartberg, Parndorf og Genk. I disse kampene har Salzburg 38–8 i målforskjell, den minste seiersmarginen har vært 4–1. Genk skulle være et nivå opp, men Sander Berges lag er på 9. plass etter syv runder i Belgia og tapte 1–3 på Sarpsborg stadion for under ett år siden.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Haaland kan i og for seg ikke gjøre noe annet enn å score, uansett hva motstanderen heter. Virgil van Dijk er navnet på nestemann som skal stoppe den norske spisskjempen i Champions League.

Liverpool og Anfield skal normalt bli altfor tøft for Salzburg, men Erling Braut Haaland har et hode som ikke ser ut til å være redd for noen.

Og stadig flere frykter ham.

PS! Salzburg har tatt seg av sterk motstand før: Real Sociedad, Borussia Dortmund og Lazio ble slått ut på veien mot Europa League-semifinalen for halvannet år siden. Der ble det tap for Marseille etter ekstraomganger.

