Eikrem roser Nornes: – Det beste Odd-laget jeg har møtt

MOLDE (VG) Flere Odd-spillere følte seg bortdømt mot Molde. Etter kampen kom Magnus Wolff Eikrem med noen trøstende ord som falt i smak hos trener Jan Frode Nornes.

– De er et fantastisk bra lag. Det er det beste Odd-laget jeg har møtt i min tid i norsk fotball. Det er positivt, sier Magnus Wolff Eikrem.

Bak Moldes playmaker stod Jan Frode Nornes tålmodig og ventet i «intervjukøen» – og overhørte dermed også de rosende ordene fra Molde-kapteinen.

– Det varmer. Det er ikke hvem som helst som sier det heller. Det er tross alt Eikrem, som er klasse, sier Nornes etter å ha tapt 0–2 i Molde.

Likevel var Jan Frode Nornes fornøyd med prestasjonene, og konstaterte at «fotballen er ikke alltid rettferdig».

– Jeg er veldig stolt av guttene for måten de gjennomfører kampen. Vi fungerer veldig bra offensivt og defensivt. Vi er smarte og offensive i det vi foretar oss, og så har vi spillestyrke i laget. Men vi må sette de sjansene vi får, sier Nornes.

Magnus Wolff Eikrem er ikke den første som roser 2020-utgaven av Odd. HamKam-trener Kjetil Rekdal terget på seg Dag-Eilev Fagermo da han som Eurosport-ekspert uttalte følgende:

– Det Nornes har gjort med Odd er per nå langt bedre enn det Fagermo klarte å gjøre med Odd i fjorårssesongen, vil jeg påstå, sa Rekdal, samtidig som han roste Fagermos jobb som Vålerenga -trener og understreket at «poenget ikke var å rakke ned på Fagermo».

– Det er feil, det er direkte feil. Det er samme trener jeg har hatt med meg i tolv år, og samme lag som jeg trente frem til februar. Det tror jeg nesten ikke han har sagt, svarte Fagermo overfor TV 2.

– Han kan ikke ha sagt det, fortsatte Vålerenga-sjefen.

Molde ble for sterke mot Odd lørdag:

Kjetil Rekdal begrunnet synspunktet sitt med at han mener at Odd er «friere i formen» enn de var under Fagermo.

Varden-kommentator Tom Erik Thorsen skrev i starten av august at «Nornes har fått sving på sitt mannskap på en svært god måte».

– Fasiten etter tolv kamper er ganske enkelt: Odd har levert solid. Det er det mange som skal ha æren for. Først og fremst Jan Frode Nornes, skrev han i en kommentar i den Skien-baserte avisen.

Odd skapte flere store sjanser. Mushaga Bakenga uttrykte overfor VG sin skuffelse over dømmingen, mens lagkamerat Elba Rashani hevdet at Odd ble «bortdømt».

Sistnevnte fikk et mål feilaktig annullert, men kunne og burde nok samtidig vært utvist da han tilsynelatende mistet hodet litt i andre omgang.

Det fikk en overrasket Eikrem til å reagere:

