AVTALEN I BOKS: Dette bildet ble tatt i november 2017 da Lionel Messi og Barcelona-president Josep Maria Bartomeu gjorde unna det formelle og Messi underskrev en kontrakt som løp frem til 2021. Foto: AFP

Hevder Messis gigantiske utkjøpsklausul ikke gjelder

Utkjøpsklausulen på 700 millioner euro som Barcelona sikret seg for å hindre at Lionel Messi (33) forlater klubben, skal ha gått ut i fjor.

Diskusjonene går heftig i Spania etter at flere medier antyder at klausulen ikke gjelder nå som Lionel Messi er inne i sitt siste kontraktsår med Barcelona.

Cadena SER skriver at utkjøpsavtalen løp frem til denne sesongen. I så fall kan 33-åringen gå gratis til en ny klubb.

Sportsavisen Marca gir også Messi og hans team rett og viser til uttalelsene fra Barcelona-president Josep Maria Bartomeu tilbake i september 2019 - til klubbens egen TV-kanal.

Kunne bestemme selv

– Messi har en kontrakt som vi underskrev for to år siden. Det var en fireårsavtale hvor det åpnes for at han kan forlate Barcelona, slutte med fotball eller gå andre steder før starten av 2020/2021-sesongen. Andre spillere som Xavi, Iniesta og Puyol hadde også denne muligheten da de fornyet sine avtaler, sa presidenten til Barca-TV.

Han la heller ikke skjul på at også andre nøkkelspillere hadde lignende avtaler og forklarte hvorfor:

– De har denne friheten fordi de har fortjent det, å bestemme sin fremtid og når de vil gi seg med fotballen, sa Bartomeu til klubbens TV-kanal.

Disse uttalelsene og tolkningen av avtalen skal være grunnen til at Messi neppe dukker opp når Barcelona-troppen skal corona-testes i dag.

Flere medier skriver at 33-åringen heller ikke har noen planer om å stille på mandagens trening.

Barcelonas utgangspunkt skal være at Messi allerede har fornyet avtalen for den kommende sesongen. Den fristen skal ha vært innen 10. juni. Messis støttespillere skal være av den oppfatning at denne fristen ble utsatt da alle avtaler ble forlenget på grunn av coronapandemien da seriespill og Champions League-kamper ble utsatt.

Publisert: 30.08.20 kl. 09:51 Oppdatert: 30.08.20 kl. 10:04

