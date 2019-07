HØYDEPUNKT: Sadio Mané var en sterk bidragsyter til Liverpools Champions League-gull forrige sesong. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Sadio Mané åpner opp: Rømte hjemmefra for å jakte fotballdrømmen

Sadio Mané (27) lever drømmelivet som fotballspiller, men veien dit har vært alt fra lett. Nå åpner han opp om valget han tok som 16-åring.

– Jeg forberedte alt ned til siste detalj, vel vitende om at jeg ikke hadde noen penger i det hele tatt. Ved solnedgangen gjemte jeg sportsbagen min med alle tingene mine i det høye gresset utenfor huset. Og tidlig neste morgen, rundt klokken 06.00, uten engang å ta en dusj, pusset jeg tennene mine. Så dro jeg, uten å fortelle noen, bortsett fra min beste venn.

Det forteller Liverpool- og Senegal-stjerne Sadio Mané til France Football, gjengitt av blant andre The Mirror. Han var 16 år da han tok valget om å forlate familien for å jakte fotballdrømmen, og forteller videre om dagen for over ti år siden:

– Jeg gikk lenge for å møte en venn som lånte meg penger, og på den måten kunne jeg ta bussen til Dakar. Der ble jeg ønsket velkommen av en familie jeg ikke kjente, og jeg begynte umiddelbart å ta del i treninger til anerkjente lag, sier han.

Men hjemme lette familien etter ham, og overbevist om at Sadio Manés beste venn visste hvor lille Mané befant seg, presset de til slutt Manés kompis om å si hvor han var.

– De ringte og krevde at jeg kom hjem, men det ville jeg ikke. Jeg følte en skam ved å returnere. Til slutt ble vi imidlertid enige. Jeg kom tilbake, men på en betingelse om at de lot meg prøve lykken når skoleåret var over, sier Mané.

Da Mané til slutt fikk prøve seg i et akademi, gikk det imidlertid ikke på skinner. Ved første presentasjon ble han ledd av, sier han.

– Jeg så ikke ut som en fotballspiller. Jeg hadde på meg bukser som ikke lignet på en fotballshorts i det hele tatt, og fotballskoene mine var komplett ødelagt på sidene og hadde blitt reparert av meg så best jeg kunne. De som så på prøvespillet, så på meg med et bisart ansiktsuttrykk, sier Mané, men legger til:

– Siden jeg ikke var dårlig, aksepterte de meg. Det var starten på eventyret mitt.

Forrige sesong vartet han for eksempel opp med denne dobbelen:

Siden har pilen pekt én vei. Fra å starte karrieren i Metz, gikk nå 27 år gamle Mané innom Red Bull Salzburg og Southampton før han kom til Liverpool i 2016. Forrige sesong toppet det seg med Champions League-gull for de rødkledde, men nå er det gull i Afrikamesterskapet han jager med sitt Senegal.

