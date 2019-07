STJERNE I TRØBBEL: Neymar har på tribunen under semifinalen mot Argentina forrige uke i Brasil. Foto: Eugenio Savio / TT NYHETSBYRÅN

PSG varsler Neymar-straff: Stjernespilleren møtte ikke opp til sesongforberedelsene

Paris Saint-Germain bekrefter i en pressemelding mandag kveld at Neymar ikke møtte opp til klubbens sesongoppkjøring og varsler nå at den brasilianske stjernen kan straffes.

PSG skriver i pressemeldingen at Neymar etter planen skulle returnere til sesongforberedelser med førstelaget.

«Paris Saint-Germain bemerker seg at Neymar Jr ikke stilte opp til avtalt sted og tid. Dette uten forhåndsgodkjennelse fra klubben. Klubben finner situasjonen beklagelig og vil iverksette passende tiltak»

Denne situasjonen kommer på toppen av at det har svirret en rekke rykter rundt Neymar denne sommeren. Det er fortsatt regnet som usikkert om den brasilianske stjernen kommer til å fortsette i den pengesterke klubben i den franske hovedstaden.

Brasil vant søndag Copa America (den søramerikanske mesterskapet) etter 3–1 seier over Peru. Men Neymar måtte ut med en ankelskade etter Brasils 2–0 seier over Qatar tidligere i mesterskapet. Det ble senere bekreftet at spilleren hadde røket et leddbånd.

Selv om Neymar ble skadet under Copa America skal trener Thomas Tuchel ha forventet at stjernespilleren møtte opp til klubbens første dag av sesongforberedelsene sammen med resten av lagets spillere, skriver AS.

Klubben har sin første treningskamp mot Dinamo Dresden 16. juli.

Tidligere denne sommeren har Barcelona fyrt oppunder ryktene rundt Neymar:

Klubbens visepresident Jordi Cardoner, har pekt på at Neymar vil tilbake til Barcelona. Det har også blitt spekulert i media om Neymar er villig til å streike for å tvinge gjennom en overgang bort fra Paris Saint-Germain.

– Det er riktig at Neymar vil tilbake til Barcelona, men det er ikke riktig at Barcelona tenker på det nå. Problemet er ikke på bordet, sier han til El Mundo, ifølge Sky.

Neymar har også vært i konflikt med sin tidligere klubb Barcelona etter at han havnet i fransk fotball, da PSG trigget utkjøpsklausulen på 222 millioner euro. I februar 2018 hevdet den brasilianske spilleren at han hadde krav på nærmere 275 millioner kroner fra storklubben.

