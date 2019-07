FOLKEFEST: Det var full jubel på den tidligere franske kolonien Madagaskar etter 2–0-seieren over Nigeria søndag kveld. Foto: RIJASOLO / AFP

Folkefest på Madagaskar etter sjokkseier

«Konserten av horn og fløyer fortsatte sent inn i natten da en ekstatisk folkemengde feiret Madagaskars avansement i Afrikamesterskapet», skriver dagsavisen Madagascar Tribune etter at den - fotballmessige - lille øynasjonen sjokkerte med sin gruppeseier.

Mindre enn 10 minutter siden







Madagaskar var før sin debut i Afrikamesterskapet (AFCON) nederlagsdømt av de fleste, de var underdog i alle sine tre kamper.

I den første klarte de uavgjort mot storfavoritt Guinea.

1–0-seieren over Burundi var heller ikke forventet, men mer sannsynlig.

les også Sadio Mané åpner opp: Rømte hjemmefra for å jakte fotballdrømmen

Men da de slo Nigeria 2–0 mot alle odds, sikret gruppeseier og avansement til sluttspillet, ble det ifølge lokale medier pandemodium i gatene. Seieren over Nigeria var historisk, avisen L’Express de Madagascar beskriver «ren lykke, som ord ikke kan beskrive».

De vant sitt aller første gruppespill i Afrikamesterskapet, etter å ha slått den tredoble mesteren, stornasjonen Nigeria.

– Folk er ute på gatene, noen hadde flagg, andre hadde kjeler. Alle forsøkte å lage lyd med det de hadde for hånden, sier en innbygger i hovedstaden Antanarivo til avisen, en annen sa at han «glemte alle sine problemer under kampen».

les også Kompisene gjenforent i Mjøndalen: – To fremtidige landslagskeepere

Madagaskar er rangert som et av verdens fattigste land, og mer enn 70 % av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen, og blant landene med minst BNP per innbygger. Landet har også sterke norske bindinger, gjennom misjonering og bistand.

Ikke minst har nasjonen blitt verdenskjent for sin eksotiske natur og kultur, spesielt gjort kjent gjennom den massive filmsuksessen med landets navn på 2000-tallet.

Sportslig har landet aldri opplevd særlig suksess, men nå skal de spille åttedelsfinale mot den beste tredjeplassen fra gruppene A/C/D. Tirsdag kveld avgjøres hvem som blir øynasjonens motstander, med sterke nasjoner som Senegal og Elfenbenskysten som aktuelle utfall.

Uansett hvem de skal møte: Festen varer nok noen dager til.

les også Disse syv stjernene vil prege Afrikamesterskapet

VG har på Tipster.no tippet at Senegal kommer til å seire over Kenya tirsdag kveld, og sistnevnte vil i så fall ikke gå forbi Kongo i kampen om den beste tredjeplassen. Om enten Elfenbenskysten (møter Namibia) eller Sør-Afrika (møter gruppeleder Marokko) tar poeng, vil de være garantert minst en tredjeplass i sin gruppe, og kan fort møte Madagaskar i neste runde.

Publisert: 01.07.19 kl. 13:14







Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.