PÅ VEI HJEM: Elitedirektør Lise Klaveness (t.v.) og Martin Sjögren møtte pressen for å oppsummere VM dagen etter at Norge tapte kvartfinalen mot England. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Klaveness ble ikke informert om Ødegaards Hegerberg-kritikk

DEAUVILLE/OSLO (VG) Elitedirektør Lise Klaveness (38) har hatt rollen som megler i forsøket på å få Ada Hegerberg (23) tilbake på landslaget. NFF-direktøren fikk ingen beskjeder om Martin Ødegaards saftige kritikk av Lyon-stjernen rett før VM-starten.

Klaveness ble – i likhet med landslagstrener Martin Sjögren – tatt på sengen da Ødegaard gikk hardt ut mot Hegerberg, etter at hun kom med kritikk av Norges Fotballforbund i et intervju med Josimar og Morgenbladet. Intervjuet ble gjort for flere måneder siden, men ble publisert kort tid før sommerens VM.

– Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget, var blant uttalelsene til Hegerberg.

Derimot var det ingen som varslet landslagstreneren og elitedirektøren i eget forbund om Ødegaards kritikk av Hegerberg. Sjögren sa til VG at han helst ville ha sluppet utspillet så tett opp til VM-starten.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre, skrev Ødegaard i et innlegg på Instagram få dager før Norge VM-åpnet mot Nigeria.

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om ikke å spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå, står det i innlegget som herrelandslagets pressesjef Svein Graff har bekreftet at han ble orientert om på forhånd.

Da VG snakket med Lise Klaveness rett etter tapet i kvartfinalen for England og utenfor spillerhotellet i Deauville dagen etter, bekreftet NFF-toppen at hun på forhånd ikke var orientert om Ødegaards spark i retning Ada Hegerberg.

– Nei, jeg visste ingenting om det da.

– Din jobb ble kanskje ikke enklere med det utspillet til Ødegaard?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hva synes du om utspillet?

– Det vil jeg ikke si noe om.

– Hvor ødeleggende er det for den jobben du har forsøkt å gjøre med å få Hegerberg tilbake på landslaget?

– Det er ikke dagen å snakke om det rett etter et VM. Vi har en spiller som ikke vil være med på landslaget og har hatt en dialog med henne, men har hatt fokus på dette mesterskapet. Nå skal vi evaluere dette mesterskapet og få det ut av systemet, så får vi se fremover.

Har ønsket en løsning

– Du har gjort det til din kampsak å få verdens beste spiller tilbake på landslaget igjen?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar til Ada-saken akkurat nå. Det kan vi snakke om senere. Jeg har snakket åpent om den hele veien. Det er en sak som vi har ønsket å løse, det har ikke vært mulig og nå er vi ferdig med mesterskapet og får se hva fremtiden bringer.

– Ut ifra den jobben du har gjort og med den kommunikasjonen du har hatt så kan du vel si hvordan du oppfatter det angrepet på Ada Hegerberg?

– Det er ikke dagen å gå inn på noe som har skjedd tidligere. Nå ser vi bare fremover.

– Hvis vi skal se fremover, har du ambisjon om at Hegerberg skal være med i EM-kvalifiseringen?

– Vi ønsker å ha de beste spillerne med på landslaget. Slik situasjonen er nå så ønsker ikke Ada Hegerberg å spille for landslaget, og hun har vært veldig tydelig på det. Å få en løsning på det, hvordan vi skal gjøre det og hvilke planer vi må legge, må vi ta senere. Akkurat nå tenker jeg på at vi har røket ut av VM og at jeg er skuffet over det, men imponert over det jentene har gjort. Så kan vi snakke om det andre en annen gang, sier Klaveness.

les også Ekspert advarer før VM-kamp: – Man kan dø av det

Herrelandslagets mediesjef, Svein Graff, sier til VG at han ikke så noen grunn til å informere Klaveness eller landslagsledelsen på forhånd.

– Martin Ødegaard må i likhet med andre idrettsutøvere få lov til å ha sine private meninger. Det er ikke fotballforbundets oppgave å stoppe disse ytringene.

– Burde dere orientert med hensyn til Klaveness’ forsøk på å få Hegerberg tilbake på landslaget og fotballkvinnene som måtte svare Hegerberg-spørsmål to dager før VM?

– Nei, det må være en høy terskel for at forballforbundet stopper utøvernes private meninger på deres egne kontoer i sosiale medier.

Publisert: 29.06.19 kl. 16:20