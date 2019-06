MATCHVINNER: Gilbert Koomson (nederst) feirer sin matchvinnende scoring. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Slo tilbake etter vraking - Koomson sikret Brann-seier

BERGEN (VG) (Brann-Lillestrøm 1–0) På onsdag ble han vraket fra troppen etter en konflikt med trener Lars Arne Nilsen. Søndag kveld slo Gilbert Koomson tilbake og sikret Brann tre poeng mot Lillestrøm.

Knappe tjue minutter gjenstod da Petter Strand fant Gilbert Koomson i boksen, og 24-åringen klistret ballen i lengste hjørne. Det utløste både jubel og lettelse for Brann, som slet med å bryte ned Lillestrøm.

Men ekstra mye jubel kom nok fra Koomson selv. 24-åringen ble vraket fra troppen til kampen mot Sogndal på onsdag, etter å vært svært kritisk til trener Lars Arne Nilsens disponeringer i oppgjøret mot Haugesund.

Søndag var han tilbake i startoppstillingen, etter at de to skal ha lagt konflikten bak seg, og 24-åringen takket virkelig for tilliten.

Koomson var i fyr og flamme på Brann Stadion. I første omgang kombinerte han og Daouda Bamba flott på topp, men Koomsons avslutning fra kort hold gikk like utenfor mål.

Og med ti minutter igjen var han nære å doble Branns ledelse, men metallet stod i veien.

Helt på tampen holdt det på å gå galt for Brann. Lillestrøm satte inn en liten sluttspurt, og Fredrik Krogstad smalt til fra distanse. Håkon Opdal i Brann-målet fikk en finger på ballen, og reddet dagen.

Slet i første omgang

Hjemmelaget hadde mye ball i første omgang, men den nykomponerte midtbanen slet med å bryte ned Lillestrøm. Ved flere anledninger var Lars Arne Nilsen fremme ved linja, skrek instruksjoner og ristet på hodet.

– Vi er litt «daue» i dag, og jeg vet ikke hvorfor, sa Nilsen til Eurosport i pausen.

Det var også det eneste å skrive hjem om i første omgang på Brann Stadion. Få på tribunen var imponert over det hjemmelaget leverte de første 45 minuttene, og Lars Arne Nilsens menn fikk pipekonsert inn til pausen.

Brøt ut i gråt på benken

I andre omgang begynte Lars Arne Nilsen å ta grep, og et av de grepene var å ta av Bamba, og sette inn Petter Strand.

Da Bamba forlot banen kastet han først en flaske i bakken, før han dro drakten over hodet.

Fra VGs posisjon på tribunen kunne man se en hikstende Bamba som ble trøstet av flere lagkamerater og støtteapparat på benken.

FRUSTRERT: Det ble ingen kjempedag for Daouda Bamba. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Publisert: 23.06.19 kl. 21:51