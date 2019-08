TØFT ÅR: Poengsnittet peker rett mot 1. divisjon for Geir Bakke og Sarpsborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Sarpsborg ett år i nedrykksmodus: – Usikkerheten sprer seg

Sarpsborg 08 har på et helt kalenderår bare tatt 24 poeng. Det peker rett mot nedrykk. Geir Bakkes lag har på samme tid gått fra å hevde seg i Europa til bunn av eliteserien.

Oppdatert nå nettopp

Søndag venter det svært viktige bunnoppgjøret mot Strømsgodset.

– Usikkerheten sprer seg. Selvtilliten påvirkes. Det må vi bare ta til etterretning, sier Sarpsborg-treneren til VG.

Siden 19. august i fjor har Sarpsborg spilt 30 seriekamper. Det tilsvarer en hel sesong. De blå har bare vunnet i fire av dem (4–12–14 med målforskjell 30–43).

Nå skal «Mos» ødelegge for gamleklubben Strømsgodset

24 poeng hadde gitt direkte nedrykk i ni av de ti sesongene eliteserien har bestått av 16 lag. Situasjonen er alarmerende for Østfolds eneste topplag siden 2013. Bare motstander Strømsgodset er mer ute å kjøre ved inngangen til høsten.

Det spesielle er at sarpingene likevel sjelden går opp i limingen. De ikke vunnet en kamp siden 16. juni. Men Sarpsborg taper nesten aldri mer enn med ett mål . Fem av de siste åtte kampene har endt uavgjort.

– Du går ned med slike resultater, slår Geir Bakke fast.

Sarpsborgs store problem er at de nesten ikke vinner kamper. Bare to av 18 har til nå gitt seier.

– Vi må opp på et poengsnitt på 1,5 pr. kamp. Jeg tror vi må vinne seks av de 12 kampene som står igjen. Det er krevende for et hvert lag i eliteserien. Men slik er kravene, slår treneren fast.

Abdellaoui leverte en assist i Sarpsborg-debuten:

– I Sarpsborg står vi sammen. Det gjaldt da det var solskinn og det gjelder nå. Vi må grave oss ut av den møkkakjelleren vi står i nå, sa Joachim Thomassen til VG i mai.

Kapteinen opplevde en liten opptur med to seire i de to neste kampene, men siden cuptapet for Tromsdalen i juni har Sarpsborg vært tilbake i den tunge gjørmen.

Samtidig har forandringene i spillerstallen vært mange. Hele syv mann er hentet inn fra inn og utland siden 1. juli og fortsatt kan flere komme inn. «Vinduet er fortsatt åpent» svarer Bakke på VGs spørsmål. Han erkjenner at det ikke er noen enkel øvelse å akklimatisere så mange.

– Det er krevende både fysisk og organisatorisk. De nye skal tilpasse seg en ny serie med høyt tempo, som jeg tror er bedre enn både VG andre har påstått, sier han og har ennå ikke har fått synlig uttelling for sportssjef Thomas Berntsens utrettelig arbeid med spillelogistikken. Fire av de nye var på banen fra start mot Bodø/Glimt (1–1) sist. Mustafa Abedellaoue debuterte.

Søndag vender han tilbake til Marienlyst i Drammen. «Mos» berget i fjor høst kontrakten for Strømsgodset med sine scoringer. Kampen blir spesiell.

Sesongen kan ryke etter skade i debuten: – Han er helt knust

– Han er den siste som lar seg påvirke av det, hevder Bakke.

19-årige Jørgen Strand Larsen er Sarpsborg toppscorer med sine fire mål. Savnet etter spissen Patrick Mortensen (32 seriemål 2015–2018) er tydelig.

– Men dette er mye mer sammensatt enn at vi mangler ham, mener Bakke.

Han trekker frem både fem langtidsskader og uheldige dommeravgjørelser.

– Men det er ingen tvil om at vi har prestert for dårlig, understreker han. Geir Bakkes resept er hardt arbeid og ingen syting.

– Jeg ville selvsagt ikke valgt å være i denne situasjonen. Men når vi først er her så synes jeg det er spennende og utfordrende. Vi har ikke tid til å synes synd på selv. Det er ikke tid for puseri.

Geir Bakke vil heller ha en seier. Eller seks.

Publisert: 25.08.19 kl. 09:01 Oppdatert: 25.08.19 kl. 09:13

