Pogba-miss skaper storm etter ny Wolves-skrell: – Uforklarlig

WOLVERHAMPTON (VG) (Wolverhampton Wanderers – Manchester United 1–1) Ole Gunnar Solskjær (46) klarte ikke å slå Wolverhampton på tredje forsøk heller, etter at Paul Pogba (26) på kontroversielt vis tok og bommet på et straffespark.

For etter å ha skaffet straffe på stillingen 1–1 valgte Pogba å ta det selv – til tross for at Marcus Rashford scoret fra elleve meter mot Chelsea forrige helg og aldri har bommet på straffe for Manchester United.

De to United-stjernene hadde en kort diskusjon før straffen der det så ut til at Pogba ba om å få ta straffen – og Rashford så ikke ut til å ha noen innvendinger.

Pogba skjøt hardt, men innenfor rekkevidde for Wolverhampton-keeper Rui Patrício, som reddet forsøket. Kritikken lot ikke vente på seg på sosiale medier.

– Uforklarlig at Pogba tar straffen etter at Rashford tok den og scoret forrige uke. Som spiss ville jeg blitt fullstendig rasende. Særlig hvis man brenner straffen, skriver tidligere England-spiss og TV-profil Gary Lineker på Twitter, der reaksjonene haglet etter missen.

– Idiotisk, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

les også Solskjær innrømmer overbooking: – Opp til oss å finne ut av

Molineux Stadium i Wolverhampton utviklet seg til å bli et lite mareritt for Ole Gunnar Solskjær sist vår, ettersom det var der han krasjet ut av FA-cupen 2–1-tap og deretter tapte sin første Premier League-kamp som permanent manager noen uker senere, med samme resultat.

Denne gangen åpnet det langt mer lovende: Etter det vanlige flamme- og lysshowet på stadion tok Manchester United umiddelbart kontroll over spillet mot Wolves, som må belage seg på et tettere kampprogram i sesongåpningen ettersom de deltar i Europa League-kvalifiseringen.

Marcus Rashford, tomålsscoreren fra Chelsea-kampen, skapte kampens første sjanse da han – etter et imponerende finteshow på venstrekanten – serverte en perfekt ball inn foran mål. Men denne gangen klarte ikke spissmakker Anthony Martial, som scoret fra lignende hold mot Chelsea, å få en fot på ballen fra kort hold.

Neste gang fungerte derimot partnerskapet til punkt og prikke, i enden av et United-angrep som Solskjær garantert har drømt om å se: Den imponerende Aaron Wan-Bissaka vant ballen på høyresiden og leverte den videre til Pogba, som vendte spillet til Luke Shaw. Venstrebacken kombinerte med Jesse Lingard og Scott McTominay før han fikk ballen tilbake, spilte fri Lingard i mellomrommet og tok et sugende løp langs venstresiden. Det åpnet rom for Rashford, som serverte Martial, og denne gangen var franskmannen kontant foran mål – hans 50. fulltreffer for klubben.

Hadde det ikke vært for at han bommet på et touch, kunne samme mann doblet ledelsen like før pause, men Solskjær hadde all grunn til å være storfornøyd etter å ha sett laget sitt dominere den første omgangen fullstendig.

Etter pause, derimot, var det Wolverhampton som så friskest ut. Først headet Raúl Jiménez ballen på innsiden av stolpen etter en silkemyk corner av João Moutinho, så serverte samme mann Rúben Neves, som plasserte ballen vakkert i mål via tverrliggeren.

Wolves-fansen brøt ut i full ekstase, men oppdaget etter hvert at målet måtte vurderes av VAR for en mulig offside. «F*** VAR», sang hjemmefansen mens de ventet på dommen, og til tross for at målet etter hvert ble bekreftet, fortsatte Molineux-publikummet å vise sin misnøye mot videodømming etter nok en gang å ha jublet for utligningen.

Det portugisiske perletreffet satte en støkk i United, men Solskjærs menn klarte etter hvert å ta tak i kampen igjen, og Pogba skaffet egenhendig straffe etter et fint veggspill og en finte forbi Conor Coady, som stakk ut en fot og felte ham.

Til tross for at Marcus Rashford scoret på sin straffe i serieåpningen mot Chelsea, var det Pogba som tok den denne gangen. Det burde han ikke gjort; Rui Patricio reddet franskmannens kraftfulle forsøk, og nå har Pogba bommet på hele fire av sine elleve straffer siden starten av forrige sesong.s

Publisert: 19.08.19 kl. 22:50

