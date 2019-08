NØKKELSPILLER: Ricardo Friedrich er blant Glimts viktigste spillere. Her jubler han etter seieren mot Kristiansund onsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Scheie om ligaleder Bodø/Glimt: – Kan bli «Norges Leicester»

For tre år siden sjokkerte Leicester en hel sportsverden da de holdt unna for Premier League-gigantene og vant ligaen. Nå tror fotballorakel Arne Scheie at Bodø/Glimt kan gjøre det samme i Eliteserien.

Nå nettopp

– Jeg prøver å ikke være etterpåklok, men la oss gå tilbake til mars, april, da alle så på sesongen 2019 og tippet den. Det var ingen som sa «du skal ikke bare tenke på Molde og RBK i år, jeg tror Bodø/Glimt kommer til å være der også». Da hadde du fått spørsmål om du var fra denne kloden, sier kommentatorlegende og fotballorakel Arne Scheie til VG.

Han minner om at det ikke er første gang Bodø/Glimt kjemper i toppen, men på tidlig 70-tall, tidlig 90-tall og i 2003 så var det mer forventet at de hadde en sjanse. I år var laget tippet i kampen om å overleve, og VG var blant dem som tippet laget ned.

– Men så har laget slått ut i blomst så til de grader. De minner veldig mye om Leicester, sier Scheie med referanse til Premier League-sesongen 2015/16.

Da gikk lilleputten Leicester, som akkurat hadde unngått nedrykk sesongen før, hele veien og vant ligaen foran stormaktene Arsenal, Tottenham, Manchester City og Manchester United. Det så slik ut:

– Leicester viste at det var mulig å stå løpet ut. Om Bodø/Glimt klarer det, blir de «Norges Leicester», sier Scheie.

– Vil det være en av tidenes norske sensasjoner om det går?

– Hvis vi tar utgangspunkt i før sesongen, så ja. Da snakker vi en av tidenes største overraskelser i norsk fotball, svarer Scheie.

– Det var ingen navn som man tenkte på som spillere på den øverste hyllen før sesongen, men måten det mannskapet har blitt så gode på... Det er veldig imponerende, fortsetter han.

VGs statistikkguru Geir Juva drar det enda litt lenger:

– Et seriegull til Glimt vil nok være det mest overraskende siden vi fikk én toppserie tidlig på 60-tallet, mener han, og utdyper:

– I mine øyne er det bare Moss i 1987, som nyopprykket lag, og kanskje Vålerenga i 1965 som kan konkurrere. Flere, deriblant VG, tippet Moss i gal ende av tabellen i 1987, men det fantes også de som hadde tro på mossingene det året, i hvert fall i langt større grad enn hva tilfellet er med Glimt i år.

Men har Arne Scheie troen på gultrøyene fra nord?

– Jeg har vel sagt tidligere at det ikke kan holde, men nå må jeg revurdere det. Det er klart det kan gå!

Scheie har latt seg begeistre av måten Glimt spiller fotball på, de hurtige kontringene og hvordan de har vippet kamper i sitt favør. De 38 poengene laget har etter 17 kamper, er to flere enn Molde og fem foran Odd på 3. plass. Deretter følger Brann med 29 poeng og RBK med 28.

– For meg står det mellom Glimt og Molde, 50–50. Det som taler mot Glimt er at Molde sin stall virker større og sterkere. Men samtidig skal Molde kanskje ut i Europa, og sånn sett får de større belastning, sier Scheie.

I Bodø erkjenner daglig leder Frode Thomassen at situasjonen som serieleder etter 17 runder er ny for klubben, men at de selv ikke er så overrasket.

– Vi er konkurransedyktige med de fleste og vi har jobbet godt over tid. For oss handler det om å ta et nytt steg, sier han til VG.

– Vi er en liten klubb, den klubben med tredje lavest inntekter, og det gjør det selvfølgelig overraskende – også for oss. Men vi skaper prestasjoner gjennom de menneskene og det materialet vi har. Vi har bra folk, bra og dedikerte spillere og vi er i ferd med å utvikle en god kultur, sier Thomassen.

Publisert: 16.08.19 kl. 15:21

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 17 12 2 3 40 – 26 14 38 2 Molde 17 11 3 3 39 – 16 23 36 3 Odd 17 10 3 4 25 – 19 6 33 4 Brann 17 8 5 4 22 – 16 6 29 5 Rosenborg 17 8 4 5 26 – 21 5 28 6 Vålerenga 17 7 5 5 32 – 23 9 26 7 Kristiansund 17 6 5 6 20 – 19 1 23 8 Viking 17 6 4 7 23 – 28 -5 22 9 FK Haugesund 17 5 6 6 25 – 20 5 21 10 Lillestrøm 17 6 3 8 22 – 28 -6 21 11 Ranheim 17 5 3 9 18 – 29 -11 18 12 Mjøndalen 17 3 8 6 24 – 29 -5 17 13 Stabæk 17 4 5 8 16 – 23 -7 17 14 Tromsø 17 5 2 10 19 – 35 -16 17 15 Sarpsborg 08 17 2 8 7 18 – 24 -6 14 16 Strømsgodset 17 3 4 10 19 – 32 -13 13 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.