Fantasy Premier League – Gameweek 2: Dette må du gjøre nå

VG tar deg gjennom den første runden, hva du bør gjøre nå, hvem som er det beste kapteinsvalget i runde to, samt hvem som er skadet eller står i fare for å miste plassen på laget.

Oppdatert mindre enn 50 minutter siden

En forrykende førsterunde med mange høye poengsummer er unnagjort.

Mange føler nok at de har truffet veldig bra, og stusser over at de ligger bak i kompisligaen eller på «overall rank». Det er ingen grunn til å stresse ennå.

Likevel er det viktig å unngå et par av de største feilene nå i starten, som kan ødelegge hele sesongen.

Vi tar en titt på hva man bør gjøre – og absolutt ikke bør gjøre – før neste runde.

