EUROPA-FEIRING: Anders Konradsen jubler for sin andre scoring da laget slo ut Maribor på Lerkendal i forrige kvalifiseringsrunde til Champions League. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK-leder bekymret for fremtiden i Europa: – Makt og penger som rår

VÆRNES/OSLO (VG) Rosenborg er to kamper unna Champions League, for første gang siden høsten 2007. Men RBK-leder Tove Moe Dyrhaug er bekymret for utviklingen for europacupene.

For innen få år kan klubbturneringene i Europa bli endret totalt, dersom de største og rikeste klubbene får det som de vil i samarbeid med UEFA (Det europeiske fotballforbundet). Endringene vil gjøre det vanskelig til og med for klubber på nivå med Ajax, som i fjor spilte en dramatisk semifinale i Champions League.

De største klubbene i Europa skal blant annet kjempe for faste plasser uavhengig av prestasjoner i hjemlig liga, opprykk og nedrykk mellom Champions League og Europa League og færre åpne plasser for klubber som må kvalifisere seg. Det viste dokumenter New York Times omtalte før sommeren.

På spørsmål om hun er bekymret for fremtiden og forslagene fra storklubbene, svarer Rosenborgs daglige leder:

– Ja, og det har skjedd en gradvis utvikling fra den perioden Rosenborg spilte i Champions League flere år på rad. Det er ikke noen tvil om det. Det er både fotball, makt og penger som rår. Det er viktig å engasjere seg, sier Tove Moe Dyrhaug til VG før Rosenborgs avreise til Kroatia.

Der skal Rosenborg onsdag møte Dinamo Zagreb. Det kroatiske laget er siste hinderet på vei mot gruppespillet i Champions League, etter at Rosenborg knuste Maribor i forrige runde:

Dagens modell for den gjeveste klubbturneringen kan endres fra 2024. Presset er stort fra de største klubbene for å endre formatet radikalt til egen fordel.

Dyrhaug mener det ikke er tvil om at det blir endringer som gjør det vanskeligere å komme seg til Champions League fremover.

– Sist vi var i Champions League var i 2007. Da hadde vi to kvalifiseringsrunder og gikk da direkte inn i gruppespillet. Nå er det åtte kamper før man har muligheten til å komme seg inn. Det er en lang vei. Blir det verre, blir det enda verre å komme seg inn, sier Dyrhaug.

Hun forklarer at Rosenborg er en del av ECA (European Club Association), klubbenes forum, og at sakene diskuteres der.

EUROPA-SUKSESS: Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug sammen med trener Eirik Horneland før møtet med Maribor i forrige kvalifiseringsrunde. Foto: Jostein Magnussen

UEFA-president Aleksander Ceferin uttalte etter et møte med klubborganisasjonen i våres at det bare var snakk om ideer og meninger på daværende tidspunkt. Men VG har også omtalt arbeidet for en egen europeisk superliga, der storklubbene kan velge å bryte med UEFA.

Og i ECA har lederen og Juventus-president Andrea Agnelli tatt til orde for store forandringer og mer forutsigbarhet for de største.

– Vi kan ikke drive en ordentlig forretning, hvis det er usikkerhet om vår deltagelse i Champions League, har Agnelli uttalt, ifølge Ekstra Bladet.

Og forslagene som bekymrer de mindre klubbene, og også har møtt sterk motstand fra blant annet lederen for den spanske ligaen, skal handle om:

32 lag i både Champions League og Europa League. Fire grupper med åtte lag.

Opprykk og nedrykk mellom ligaene (fire lag ned og fire lag opp).

De 24 beste lagene sikret deltagelse i turnering året etter uansett plassering i nasjonal liga.

Kun fire åpne plasser å spille om gjennom kvalifiseringen til Champions League.

En del av denne planen er at det blir en Europa League 2 med 64 lag.

– Det er naturlig at mindre klubber i europeisk sammenheng samarbeider. For det er klart at det aldri er noen fordel for oss at det bare er det er de største ligaene og øverste toppklubbene som har muligheten til å kvalifisere seg, sier Dyrhaug.

Men før helgen skrev danske Ekstra Bladet om hvordan FC København i samarbeid med Ajax og Celtic har laget en alternativ modell for fremtidens Champions League.

I forslaget de forsøker å «selge inn» til Det Europeiske Fotballforbundet (UEFA) går de mot faste friplasser i Champions League og de vil også at blir færre lag, enn per i dag, som er sikret direkte plass i gruppespillet (se faktaboks).

De tar også til orde for at klubbers prestasjoner i Europa de siste ti årene skal påvirke om lag, uavhengig av liga, kan gå direkte inn i Champions League eller må kvalifisere seg. De mener også at lag må prestere i hjemlig liga for å sikre plass i Champions League.

Dyrhaug ser ikke på kampen mot de største klubbene som en tapt sak allerede.

– Vi kan i alle fall ikke gi oss med å være i de forumene der man har mulighet til å påvirke. Det er viktig for Rosenborg og andre toppklubber i Norge å være med der. Samtidig er det viktig å samarbeide med klubber som er på noenlunde samme størrelse som oss, sier Dyrhaug.

Publisert: 20.08.19 kl. 17:10