BOMMET PÅ STRAFFE: Paul Pogba (t.v.), her sammen med Ole Gunnar Solskjær etter sluttsignalet i 1–1-kampen mot Wolverhampton. Foto: PETER POWELL / EPA

Manchester United langer ut mot Pogba-rasisme

MANCHESTER (VG) Manchester United reagerer sterkt etter at Paul Pogba (26) skal ha blitt offer for rasistiske ytringer etter straffemissen mot Wolverhampton mandag kveld.

Oppdatert nå nettopp

– Alle i Manchester United reagerer med avsky på de rasistiske ytringene som ble rettet mot Paul Pogba i går kveld, og vi fordømmer det på det sterkeste. Menneskene som ytret disse synene, representerer ikke verdiene til klubben vår, skriver Manchester United i en pressemelding.

Pogba havnet i søkelyset mandag kveld da han valgte å ta et straffespark for United på stillingen 1–1, til tross for at lagkamerat Marcus Rashford hadde scoret på straffe i første serierunde mot Chelsea. Pogba bommet og skapte store reaksjoner på sosiale medier og blant engelske fotballeksperter.

Straffebommen og Neves sitt drømmemål kan du se her:

Men enkelte av reaksjonene har gått langt over streken.

– Det er oppmuntrende å se at de aller fleste av supporterne våre fordømmer dette på sosiale medier, skriver United videre i pressemeldingen og fortsetter:

– Manchester United har nulltoleranse for alle former for rasisme og diskriminering.

Nå varsler klubben tiltak for å identifisere og straffe menneskene bak de rasistiske ytringene. I tillegg oppfordrer de selskapene bak de sosiale mediene til å handle.

les også Carragher refser Solskjærs straffevalg: – Du må være sterkere

Manchester Uniteds midtstopper Harry Maguire kaller Pogba-hetsen «motbydelig» og ber om at alle som registerer seg på sosiale medier, bør verifiseres med pass eller førerkort.

– Stopp disse patetiske trollene, skriver han:

Pogba er ikke den første Premier League-spilleren som utsettes for rasisme etter å ha bommet på en straffe denne sesongen. Det samme gjorde Chelsea-spiss Tammy Abraham etter å ha blitt synderen i UEFA Super Cup-kampen mot Liverpool i forrige uke.

– Jeg er så sint på Tammys vegne og for oss som klubb, for dette er ikke det vi står for. Klubben jobber hardt mot diskriminering på alle nivåer, og det er et tilbakeslag når disse tingene skjer, sa manager Frank Lampard etter hendelsen.

Publisert: 20.08.19 kl. 11:06 Oppdatert: 20.08.19 kl. 11:25

