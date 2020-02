STERK: Fredrik Midtsjø er her i kamp med Juan Mata i Europa League i desember. AZ Alkmaar gjør en oppsiktsvekkende god sesong. Foto: Andrew Yates / Sportimage/PA Images

Hemmeligheten bak «norske-klubbens» suksess

«Norske-klubben» AZ Alkmaar ligger bare tre poeng bak Ajax i Eredivisie og er videre i Europa League. Nå ligger det bra an til Champions League-kvalik.

Nå nettopp

AZ Alkmaar er nummer to i ligaen og har syv poeng ned til Feyenoord, som er motstander i søndagens nøkkelkamp på det som mange kaller Victorie Stadion – etter seieren i et viktig slag mot spanjolene i åttiårskrigen (1573). Og i Europa Leagues 16-delsfinale venter LASK Linz om snaut to uker.

– Stikkordene er spillerlogistikk, tålmodighet, troppbygging og en ung og spennende trener, svarer Viasport-kommentator Paul Thomas Clay når vi ber ham forklare AZ Alkmaars suksess.

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø har allerede lang fartstid i klubben, og Håkon Evjen har fått sin debut både i cup og liga.

– AZ er ingen rik klubb, men de kjøper ofte smart og selger med profitt. De henter så å si aldri spillere fra øverste hylle, men kjøper gjerne gode spillere fra en hylle eller to under. Spillere som er fysisk robuste, har gode holdninger og som har noe å bevise, enten det har gått skeis i en tidligere klubb, eller at de er unge som vil opp og fram. Her passer blant annet de tre nordmennene godt inn, sier Paul Thomas Clay, og trekker i samme åndedrag fram Dani de Wit som ble hentet fra Ajax forrige sommer, og det samme med Jordy Clasie (som ble kjøpt fra Southampton).

Clay trekker også fram at AZ Alkmaar gjør en god jobb med akademiet.

– Owe Wijndal (20), Teun Koopmeiners (21, kaptein), Calvin Stengs (21) og Myron Boadu (19) er faste i førsteoppstillingen. De er bærebjelker allerede i ung alder. «Er du god nok, er du gammel nok», er gjennomgående. Alle disse er u-landslagsspillere, Boadu fikk i tillegg debuten for a-landslaget mot Estland i november, og scoret, fortsetter Paul Thomas Clay.

Boadu er en historie for seg selv. På 32 kamper har han like mange målpoeng: 19 mål og 13 målgivende. I ligaen har han vært direkte involvert i 19 mål på 20 kamper. Riktignok ikke «Haaland-nivå», men slett ikke så langt unna. Boadu er ligaens toppscorer med 13 mål. Han er født i Amsterdam, men er stolt av sine ghanesiske røtter.

I tillegg til de 13 målene, har Boadu seks målgivende pasninger til kompisen Oussama Idrissi, som ligger på delt 2. plass på ligaens toppscorerliste. Disse to, og tredjemann i angrepet, Stens, har scoret 30 av AZs 46 mål i serien.

– Boadu skal visstnok være ønsket av Juventus med tanke på at Torino-klubben trenger foryngelse i de fremre rekker, sier Clay, og legger til at AZ Alkmaar har en solid mann bakerst i Marco Bizot som har blitt landslagskeeper i tiden i AZ. Han har sittet på benken for a-landslaget de siste to årene.

Paul Thomas Clay trekker også frem treneren Arne Slot (41):

– Han er ansett som en ung, moderne trener, og har hevet laget et hakk fra tidligere utgaver. Tidligere har klubben hatt store navn som trenere, trenere med tung rutine fra store klubber. Louis van Gaal trente AZ mellom tiden i Barcelona og Bayern München. Sånn sett var det et spennende og modig valg å gå for Slot forrige sommer. Et lite brudd med tradisjonen, om du vil.

– Hvor viktige er de norske spillerne?

– Svensson og Midtsjø har vært solide «stolper» i laget i lang tid, henholdsvis tre og to og et halvt år). De er godt likt blant fansen, ærlige og hardtarbeidende. De presterer på jevnt høyt nivå, uten å være spektakulære.

– Det er ofte de unge i angrepsrekka som stjeler overskriftene. De norske er også i en alder nå hvor de kanskje nærmer seg maksverdien for videresalg, så mulighetene for klubbytte ligger der til sommeren. Men så ligger AZ på en ganske bankers Champions League-kvalikplass, og jeg vil regne med at det frister for eks-RBK-erne.

– Hva med Håkon Evjen?

– For ham er det en super utviklingsarena. Han kommer til å få sjansen, det er det ingenting å stresse med. Sannsynligheten for at det blir en ledig plass til ham etter sommeren er stor, sier Viasatsport-kommentator Paul Thomas Clay.

Søndag er det klart for toppkampen AZ – Feyenoord i nederlandsk Eredivisie. Ikke minst dreier oppgjøret seg om to lag som er i god form. Alkmaar-vertene har vunnet ni av 11 siste ligakamper. Mens Feyenoord har bokført 8–2–0 på ti siste seriekamper.

I samtlige fem seneste matcher har bortelaget scoret minst to ganger. Og slik befinner de seg syv poeng bak AZ før denne kampen.

Publisert: 08.02.20 kl. 16:33

