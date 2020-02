VIL MER: Ivar Koteng stiller til gjenvalg som formann i Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ivar Koteng bekrefter: Vil kjempe for å beholde vervet som styreleder i Rosenborg

Så har han bestemt seg: Ivar Koteng (60) forteller til VG at han er klar for å kjempe for stillingen sin som Rosenborg-formann – hvis det kommer benkeforslag på årsmøtet neste torsdag.

– Jeg har bestemt meg. Kommer det benkeforslag på meg, så kjemper jeg for jobben, sier Ivar Koteng.

Bakgrunnen er at valgkomiteen i Rosenborg, tidligere i vinter, 20. desember, innstilte TrønderEnergis konsernsjef Ståle Gjersvold som ny styreleder i Rosenborg Ballklub.

«Med bakgrunn i hva styret selv etterlyser av kompetanse og ferdigheter for videre utvikling, samt hva vi ellers har hørt fra medlemmene, har valgkomiteen funnet kandidater som vi mener oppfyller disse kravene», skrev valgkomiteen i en pressemelding 20. desember i fjor.

Valgkomiteen har også foreslått Karen Espelund og Svein Tore Samdal som nye styremedlemmer.

Dette fikk mange til å reagere – også Ivar Koteng. Han har, i ettertid, fått mange spørsmål om han ønsker å stille som motkandidat.

Tirsdag bestemte altså Koteng seg for at han vil kjempe for jobben – hvis årsmøtet ønsker det.

– Jeg har fått noen oppfordringer. Og jeg har tatt dem til meg. Så nå er det opp til årsmøtet, sier Koteng. Han begrunner avgjørelsen sin med at det er skiftet ut mange, for mange etter Kotengs mening, i ledelsen i Rosenborg Ballklub den siste tiden. Og at kontinuitet er viktig for klubben.

– Jeg ble ikke direkte overrasket da jeg hørte valgkomiteens innstilling. Men jeg er jo litt barnslig ... og jeg har prøvd å vurdere situasjonen ut fra hvordan den har sett ut underveis. Det handler om å foreta en realitets-sjekk på seg selv, ikke overvurdere seg selv, men heller prøve å se på seg selv og jobben en har gjort – utenfra.

– Og etter mange oppfordringer om å stille, så er jeg kommet frem til at jeg ønsker å være med videre, hvis medlemmene i RBK ønsker det, sier Koteng .

Han overtok som styreformann i Rosenborg i 2012, og har hatt både sine tilhengere og sine motstandere. Koteng har heller ikke vært redd for å sparke mennesker han mener ikke er flinke nok for Rosenborg – inkludert trener Kåre Ingebrigtsen, der RBK havnet i en opprivende rettssak.

– Alle blir flinkere jo lengre de har en jobb. Det bør gjelde meg også, og det bør gagne Rosenborg som klubb at jeg er med videre. Det har forsvunnet mye kompetanse ut av klubben den siste tiden. Og derfor mener jeg at det blir for mye hvis også jeg skal ut.

– Så jeg stiller meg til disposisjon – hvis benkeforslaget kommer, sier Koteng.

