TOK OVER VIF: Den nye Vålerenga-treneren Jack Majgaard Jensen gir sine beskjeder under trening i Vallhall Arena. Foto: Jostein Magnussen

Vålerenga-trener reagerer på overgangsvinduet i Norge – ønsker endring

VALLE (VG) Den nye treneren til Vålerengas fotballkvinner, Jack Majgaard Jensen (46), mener det norske overgangsvinduet gjør det vanskelig for klubbene å hevde seg ute i Europa.

Nå nettopp

Midtsesongvinduet her hjemme løper fra 1. til 31. august. Det er «korket», fastslår dansken.

– Vi får en stor utfordring med at det norske overgangsvinduet dessverre følger herrenes. Det er jo helt unaturlig. Vi vil jo gjerne ha et vindu som gjør at det er tilpasset til Champions League. Skal vi følge dette vinduet så åpner det 1. august, men den normale innrapportering til UEFA (Det europeiske fotballforbundet) er sist i juli. Dermed får vi ikke innrapportert de spillerne vi henter og får ikke benyttet disse i Champions League, sier Jack Majgaard Jensen.

Dansken har vært trener i FC Rosengård i Sverige. Her valgte forbundet å endre overgangsvinduet slik at det nå går fra 15. juli til 13. august. Hjemme i Danmark er vinduet åpent fra 15. juni til 31. august. Dermed kan svenske og danske klubber forsterke lagene sine før spillertroppene må være registrert hos UEFA.

En som gleder seg til Champions League-kvalifisering er Isabell Herlovsen - landslagsspissen er tilbake i Vålerenga:

– Hva må til for å endre overgangsvinduet i norsk kvinnefotball?

– Det er bare at noen i forbundet flytter på det. Så enkelt er det. De har justert det slik at kvinnelagene der skal få bedre forutsetninger for å hevde seg ute i Europa.

– Har dere tatt problemstillingen opp med Norges Fotballforbund (NFF)?

– Klubben har kontakt med NFF, men om forbundet har forstått problemstillingen, det vet jeg ikke. Det får vi se.

Problemstillingen er ikke ny for forbundet og direktør for konkurranse, Nils Fisketjønn.

– Ikke hugget i stein

– Vi tok det opp med UEFA i fjor. Da gikk UEFA langt i å bekrefte at man får anledning til å melde på spillere til Champions League senere. Derfor regner vi med at fristen blir forskjøvet til godt inn i august, og da trenger ikke VIF-treneren å bekymre seg, sier Nils Fisketjønn til VG.

I NFF ser man også gode grunner til å beholde overgangsvinduet som i dag.

– Hvis vi har et vindu som går ut august, får vi dekket grunnspillet i Toppserien fullt ut, og deretter får klubbene mulighet til å forsterke med nye spillere hvis de ønsker det. Men dette er ikke «hugget i stein». Hvis det kommer en henvendelse fra Toppfotball Kvinner og klubbene ,så vil vi jo følge en innstilling fra klubbene, fastslår Fisketjønn.

For Vålerenga kan det uansett bli aktuelt å hente inn flere spillere for å styrke seg til en Champions League-kvalik.

– Til sommeren må vi kanskje forsterke hvis det er noen typer vi savner eller mangler. Det er den strategien vi har jobbet etter. Akkurat nå har vi en fin spiss i troppen. Det er mange unge spillere som gjør det bra, så får vi se om de tar steget, sier Jack Majgaard Jensen.

Publisert: 22.01.20 kl. 15:33

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser