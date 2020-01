OMKAMP: Jürgen Klopp fotografert under oppvarmingen før kampen mot Shrewsbury – som endte 2–2. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Debatten raser etter Klopps nei

Jürgen Klopps avgjørelse om å holde vinterpausen hellig og gi samtlige førstelagsspillere fri når det er FA-cup-kamp mot Shrewsbury har fått fart på fotballdebatten på De britiske øyer.

Nå nettopp

FA (det engelske fotballforbundet) raser, enkelte mener at Liverpool bør straffes – mens svært mange gir tyskeren støtte.

Liverpool spilte 2–2 mot Shrewsbury. Det betyr at de må ut i omkamp på Anfield midt i nesten uke, som i den etterlengtede vinterpausen.

Jürgen Klopp fastslo at det er «the kids», altså ikke førstelagsspillerne, og U23-trener Neil Critchley som kommer til å representere Liverpool der.

– Jeg fortalte mine spillere allerede for to uker siden at vi skal ha en vinterpause, så det betyr at de ikke kommer til å være der. Ungguttene skal spille kampen. Jeg vet at det ikke er veldig populært, men det er slik jeg ser det, og som jeg sa – Premier League ba oss om å respektere vinterpausen, og det er det vi gjør. Dersom FA ikke respekterer den, så kan vi ikke gjøre noe med det, men vi kommer ikke til å være der, sa Klopp til klubbens hjemmesider.

Tirsdag gjentok han sine oppfatninger på en pressekonferanse:

– Vi måtte gjøre det vi mente var riktig. Dersom vi ikke gjør noe, vil ingenting endre seg. Folk kan kalle meg hva de vil, jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg føler ansvar bare overfor mine spillere.

FA liker selvfølgelig ikke den avgjørelsen. I en uttalelse, gjengitt i The Telegraph, heter det:

– Før starten av sesongen, aksepterte alle klubbene at omkampene i fjerde runde av FA-cupen var nødvendige, og at kampene ville ta plass i den første uken av vinterpausen.

Greg Dyke, tidligere sjef i FA, sier til Telegraph at «jeg er skuffet over at så mange klubber i praksis stilte med B-laget sitt i FA-cupens fjerde runde».

– Jeg vet at FA er bekymret for dette, fordi å vise B-lag på TV etter hvert kan gå ut over verdien på TV-rettighetene.

Eieren av Accrington, Andy Holt, er blant dem som går hardest ut mot Liverpool. Han mener de røde må straffes for at de nedprioriterer FA-cupen, skriver Telegraph.

Men andre støtter Jürgen Klopp i sin avgjørelse. Det gjelder for eksempel tidligere Liverpool-manager Brendan Rodgers, nå sjef i Leicester.

– Han er i sin fulle rett. Det er derfor du har en førstelagstropp, du har reservelagsspillere og du har unge spillere, sier han ifølge Liverpool Echo. Rodgers mener det er «latterlig» å legge omkampen til vinterpausen.

Den tidligere toppspilleren, nå Sky Sports-ekspert, Paul Merson har også forståelse for Jürgen Klopps avgjørelse.

– Jürgen Klopp tenker på å vinne ligaen. Han tenker på seg selv og sitt lag. Hvis han trenger hvile, så tar han hvile.

– Han må ta hjem Premier League-trofeet. Selv om det ser ut som om de ikke skal tape en kamp, så trenger de hvile. Jeg kan forstå at dette diskuteres, men jeg skjønner ikke hvorfor han ikke kan ta en pause, skriver Merson – og er overbevist om at Klopp har støtte hos Liverpool-supportere over hele verden.

Shrewsbury-manager Sam Ricketts vil heller ikke kritisere Liverpool-sjefen om han skulle stille uten alle sine beste spillere i omkampen neste uke.

– Jeg forstår Liverpools situasjon. De kjemper på alle fronter for ulike trofeer. Jeg kan se det fra deres side. De kjemper i Premier League og Champions League, og på et tidspunkt trenger spillerne å hvile, sier han ifølge Mirror.

Onsdag spiller Liverpool igjen. Denne gang er det Premier League-kamp borte mot West Ham.

Publisert: 29.01.20 kl. 13:34

