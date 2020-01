ETTERTRAKTET: Sander Berge er het på overgangsmarkedet idet kun få dager gjenstår før fristen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Genk-direktør bekrefter Premier League-bud på Sander Berge

Sheffield United har lagt inn et bud på Sander Berge (21), bekrefter Genks sportsdirektør til VG.

Oppdatert nå nettopp

Dimitri De Condé opplyser også om at budet har blitt avvist.

VG kjenner til at Sheffield United over tid har vist konkret interesse for den norske landslagsspilleren.

Overgangsfristen i Premier League er natt til lørdag.

Berges agenter Morten Wivestad og Mike Kjølø har ikke besvart VGs henvendelser om budet fra Sheffield United.

Klubben fra Nord-England har imponert stort etter opprykket til Premier League og ligger for øyeblikket på åttendeplass.

Saken oppdateres!

Publisert: 26.01.20 kl. 14:23 Oppdatert: 26.01.20 kl. 14:34

