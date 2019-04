FÅR REFS: Richard Jansen må forklare hvorfor han skrev Twitter-meldingen om LSK-trener Jörgen Lennartsson. Foto: Mette Bugge, Aftenposten

Stabæk-leder inn på teppet etter rasshøl-kommentar

Stabæk-leder Richard Jansen (57) må forklare seg for sjefen etter at han meldte at Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson fremsto som et komplett rasshøl.

Daglig leder Jon Tunold er klar på at meldingen fra Jansen, som er sportslig leder for Stabæk Kvinner, er uakseptabel.

– Jeg jobbet som daglig leder her da Jørgen var her, og vi var kjempefornøyde med ham. Han var omtenksom og gjorde en god jobb. Jeg har sendt ham en beklagelse. Meldingen har en ordbruk man ikke skal ha, og innholdet rimer heller ikke med vår oppfatning av Jørgen. Han er en veldig bra person, sier Tunold til VG.

Dette er meldingen 57-åringen publiserte på sosiale media-kanalen Twitter etter oppgjøret mellom Stabæk og Lillestrøm på Nadderud mandag kveld:

– Jeg hadde uformelle samtaler med Lillestrøm før han ble ansatt der, og jeg hadde ingen vonde ting å si om ham. Bare gode ting, sier Tunold.

– Får dette etterspill for Jansen?

– Ikke annet enn at jeg vil ta en prat med ham i løpet av dagen.

Jørgen Lennartsson ønsker ikke å si noe mer om saken, får VG opplyst tirsdag morgen. Mandag kveld sa han følgende til VG via Morten Stokstad, som er samfunns -og kommunikasjonsansvarlig i eliteserieklubben:

– Jeg trodde det først var en aprilspøk. Utover det har jeg ingen kommentar.

Tirsdag morgen opplyser Richard Jansen at han ikke har noe mer han vil si. Twitter-meldingen var en reaksjon på Lennartssons uttalelser etter 1-1-oppgjøret på Nadderud.

– Jeg synes han fremstår veldig nedlatende, akkurat som da han var trener for Stabæk, forklarte Richard Jansen.

– Det er liksom banens skyld at Lillestrøm ikke vant 8-0, banen var jo like dårlig for begge lag, svarte Jansen på spørsmål om hva han synes var nedlatende ved uttalelsene.

Men også Henning Berg var kritisk til underlaget på Nadderud. På spørsmål om kampen burde blitt spilt, svarte Berg:

– Det spørs jo hva man vil. Hvis vi og Lillestrøm skal spille den beste fotballen, så hadde det vært bedre å spille på en annen bane.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:36