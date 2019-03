SLO TILBAKE: Tromsø, som her utligner til 1–1 mot Ranheim, slo tilbake to ganger og vant kampen på bortebane 2–1. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Tromsø vant snøballkrigen mot Ranheim

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim-Tromsø 1–2) Kampen måtte stoppes flere ganger for at banen kunne brøytes fri for snø. Hjemmelaget Ranheim behersket de vanskelige forholdene best, men da snøen forsvant, slo Tromsø nådeløst tilbake.

Ranheim fikk en perfekt start på Eliteserien. Da den spanske debutanten Adrian Lopez førte trønderne i ledelsen etter tyve minutter så alt til å gå etter planen.

I andre omgang slo Tromsø tilbake. Først én gang ved Mikael Ingebrigtsen. Så, på overtid, da Onni Valakari sikret tre poeng til bortelaget.

Ranheim best i gang

Ranheims kanskje tydeligste mantra før den såkalte «vanskelige andresesongen» i Eliteserien, var å omtale den som den «artige andresesongen».

Men eliteserieåpningen hjemme mot Tromsø ble nok ikke så morsom som trener Svein Maalen hadde ønsket seg, for i løpet av ettermiddagen snudde strålende vårsol til hvit snø.

Før avspark var banen hvitmalt, og den gulrøde matchballen ble hentet frem. Hjemmelaget kom best i gang, og så ut til å takle de utfordrende forholdene best.

Stopp i spillet

Ett kvarter ut i kampen stoppet hoveddommer Trygve Kjensli kampen for å få brøytet 16-meteren og sidelinjene.

Tre minutter etterpå ga Ranheim-presset uttelling. Eliteseriedebutant Adrian Mata Lopez mottok ballen på 18 meter, og fikk skutt. Ballen rikosjetterte via minst én motspiller, sendte Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn én vei, og ballen en annen.

Ballen rullet sakte inn ved høyre stolpe, og Ranheim i ledelsen.

Minuttet etter blåste Kjensli av kampen. Snøfillene ble stadig tykkere og flere, og spillerne ble sendt i garderoben.

Tromsø på scoringsjakt

Elleve minutter etterpå var banen brøytet, og spillerne fikk fullføre omgangen uten de store scoringssjansene.

Da andre omgang ble sparket i gang var banen grønn og været ideelt for fotball. Det så Tromsø ut til å takle bedre enn Ranheim, og bortelaget kom stadig nærmere scoring.

Ranheims ballbesittende fotball var nærmest fraværende, og kombinasjonene mellom back, indreløper og spiss satt ikke som i glansøyeblikkene fra fjorårssesongen.

Seier på overtid

I stedet fikk Tromsø uttelling etter ett av mange angrep på venstre side. Tyve minutter før slutt løp Daniel Berntsen seg ned til dødlinjen, og la ut fem-og-førti grader.

Der ventet Mikael Ingebrigtsen, som banket ballen i nettaket.

To minutter på overtid var oppskriften den samme. Tromsø slo en ny ball i bakrom. Innlegget fra Berntsen traff Valakari, som sørget for en perfekt start på sesongen for «Gutan».

Publisert: 31.03.19