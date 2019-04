VIL SPILLE: Brann-spiss Daouda Bamba legger ikke skjul på at han er skuffet over å ikke ha startet i de to første kampene. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Brann-Bamba fnyser av Hulsker-utspill – synes det er «rart» han ikke spiller

Daouda Bamba (24) ler av Bernt Hulskers forklaring på hvorfor Brann-spissen er plassert på benken i sesongens to første eliteseriekamper.

Den ivorianske spissen kom fra Kristiansund til Brann i fjor sommer for rundt åtte millioner kroner. Den siste uken har han blitt henvist til benken av trener Lars Arne Nilsen – som har foretrukket Henrik Kjelsrud Johansen og Veton Berisha på topp.

I Eurosports TV-studio før Brann-Strømsgodset søndag kveld ble det spekulert i om forholdet mellom Bamba og Nilsen ikke er det beste.

– Han var litt på overtid i Kristiansund allerede, Bamba. Det var litt sånn prat om at det var litt «strul» med lagkameratene og alt det der. Også har vi jo hørt, i alle fall vi, at det er litt det samme i Brann. Han tar plass, også er han vel ikke helt den typen ... Jeg vet ikke hvordan han er på å ta imot kritikk. Vi skal ikke begynne å legge ut for mye her, men det er jo en grunn til at han ikke spiller, sa Bernt Hulsker.

– Godt forhold

Det er ikke en beskrivelse Bamba ønsker å være med på. 24-åringen mener at han har et godt forhold til alle i Brann, og spissen ler når VG konfronterer ham med Hulskers utsagn i Eurosport-sendingen.

– Ha ha, det er på ingen måte problemer mellom oss. Vi har et godt forhold, sier Bamba.

Han levner imidlertid ingen tvil om at han mener han er god nok for å spille mer enn han har gjort så langt i årets Eliteserie. På spørsmål om hvorfor han ikke har spilt mer, svarer han:

– Det er rart. Hadde jeg ikke vært hundre prosent, kunne jeg skjønt det, men det er jeg. En spiss skal score mål, og jeg vet at jeg er god nok til å score mot alle lag i Eliteserien. Det har jeg vist, sier Bamba – og påpeker at han respekterer at det er Lars Arne Nilsen som tar ut laget.

Ivorianeren har vært lite på benken etter ankomsten til norsk fotball. Det er en erfaring han kan bli sterkere på, mener spissen.

– Man må være sterk mentalt, og bare jobbe på for å kjempe seg inn igjen. Man må stå på og jobbe hardt, sier han.

– Vi har ulike kvaliteter

Bamba kjemper mot Henrik Kjelsrud Johansen og Veton Berisha om én spissplass, og sier Brann-treneren «har vært positiv til treningene han har levert», og at han derfor tror han er nær en startplass.

– Jeg får nok sjansen veldig snart, sier han håpefullt.

24-åringen mener det er vanskelig å sammenligne de tre spissalternativene, men påpeker at han tror han kunne ha gjort en forskjell mot både Odd og Strømsgodset.

– Som sagt så kan jeg score mot alle, og jeg tror jeg kunne ha scoret mot både Odd og Strømsgodset. Men treneren valgte to andre med ulike kvaliteter enn meg selv, og det må jeg bare respektere, sier Bamba.

Brann-trener Lars Arne Nilsen har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

BENKET BAMBA: Brann-trener Lars Arne Nilsen har ikke startet med Daouda Bamba som spiss i de to første kampene i Eliteserien. Får han sjansen mot sine gamle lagkamerater i Kristiansund når de møtes onsdag denne uken? Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

